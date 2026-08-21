"겨드랑이에 공 하나 생겨" 이은형, 모유 수유 중 유선 막혀 고통

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[스포츠조선 정안지 기자]개그우먼 이은형이 출산 후 모유 수유 과정에서 겪었던 고충을 털어놨다. 유선이 막혀 겨드랑이가 부어오르고, 수유 중 출혈까지 있었다는 경험을 전했다.

20일 유튜브 채널 '김승혜'에는 "육아 선배들과 임·출·육 실전 토크"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이은형은 임신 32주차인 김승혜와 출산과 육아에 대한 이야기를 나누던 중 자신의 경험을 털어놨다.

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이은형은 모유 수유에 대한 이야기가 나오자 "나는 유선이 막혔다"며 남다른 고충을 고백했다. 그는 "겨드랑이에 공이 하나 있었다. 겨드랑이가 부은 거다"라면서 "프로레슬러처럼 팔을 벌리고 있었다"라고 설명해 웃음을 안겼다

이은형은 "너무 아파서 엑스레이까지 찍어봤다"라면서 "그 안에서 무슨 세포가 움직이더라"고 설명했다. 엑스레이 결과 유즙이 제대로 배출되지 못하고 겨드랑이 쪽에 정체된 상태였던 것으로 전해졌다.

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이은형은 "유즙이 겨드랑이 쪽에서 못 내려오고 있는 거다"라면서 "이미 정체돼 있는 거라서 먹이는 것도 좋지 않다고 하더라. 마사지해서 일단 빼낸 다음에 새로운 걸 먹이라고 하더라"고 설명했다. 이어 "나 진짜 고생 많이 했다. 너무 아팠다"라며 당시의 고통을 회상했다.

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이은형은 모유 수유 과정에서 겪었던 또 다른 고충도 털어놨다. 그는 "수유할 때 다 찢어지고 피도 났다"고 말했고, 이를 듣던 김승혜는 심각한 표정을 지으며 놀라움을 드러냈다. 뒤늦게 김승혜의 표정을 본 이은형은 "나는 정말 안 나온 케이스인데 드물다고 하더라. 웬만하면 잘 나온다고 하더라"며 말해 김승혜를 안심시켰다.

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한편, 김승혜는 지난 2024년 개그맨 김해준과 결혼했다.

anjee85@sportschosun.com