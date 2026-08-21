션, 8시간 20분 달리고 4.8kg 빠졌다…극심한 고통 호소에 딸 하엘은 '걱정'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]가수 션이 다리 통증을 안고도 81.5km를 완주했다. 그런 아빠를 바라보는 딸들의 표정에는 걱정이 가득했다.

20일 유튜브 채널 '션과 함께'에는 "왜 81.5km를 뛰냐고요?"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속에는 광복절을 맞아 올해로 7번째 81.5km 달리기에 도전한 션의 모습이 담겼다. 션은 지난 2020년 독립유공자 후손을 위한 집 10호 건립을 약속하며 '815런'을 시작했다. 이후 7년째 도전을 이어오고 있으며, 올해는 33호 집까지 건립을 예정하고 있다. 국가를 위해 헌신하신 분들께 온몸으로 쓰는 감사 편지, 그것이 션이 오늘도 달리는 이유다.

Advertisement

하지만 올해 도전은 시작 전부터 쉽지 않았다. 션은 815런 준비하던 중 한 달 전 다리를 다쳤고, 평소에도 절뚝거리며 걸을 정도로 상태가 좋지 않았다. 하지만 션은 "지금은 많이 좋아졌다"라면서 "기어서라도 완주해야지. 후반에 너무 아프면 기어서라도"라며 완주 의지를 드러냈다.

새벽 5시, 81.5km 완주를 향한 도전이 시작됐다. 특히 이날은 션의 네 자녀인 첫째 하음 양, 둘째 하랑 군, 셋째 하율 군, 넷째 하엘 양도 함께 달리며 아빠를 응원했다.

Advertisement

하늘에는 동이 트고, 션의 부상당한 다리도 슬슬 말을 듣지 않기 시작했다. 그럼에도 션은 다시 일어나서 뛰었다. 32km를 돌파했을 때는 이미 다리 상태가 한계에 가까워지고 있었다. 이후부터는 정신력으로 고통을 버티는 수밖에 없었다.

Advertisement

57km를 넘어선 순간 결국 션은 통증에 누웠고, 하음 양은 아빠가 고통스러워하는 모습을 지켜보며 안쓰러운 표정을 지었다. 스포츠의학 전문가는 션의 상태를 직접 확인한 뒤 "햄스트링 만져 보니까 너무 텐션이 강하게 올라와 있어서 쥐가 날 수밖에 없는 상태고 다리에 감각이 없으신 상태"라면서 "그냥 정신력으로 이겨 내고 계신 중"이라고 설명했다.

Advertisement

극심한 고통에 몸을 일으키는 것조차 힘들었던 션. 그러나 그는 자신을 응원하는 사람들과 독립유공자 후손들과의 약속을 떠올리며 고통을 이겨 내고 다시 달렸다. 마지막까지 포기하지 않은 션은 무려 8시간 20분 동안 달린 끝에 하음 양, 하율 군과 함께 결승선을 통과했다. 부상과 극심한 통증을 이겨 내고 마침내 81.5km 완주에 성공한 순간이었다. 션은 "집에 가서 몸무게 재보니까 4.8kg 빠졌다. 73kg였는데 68kg 됐다"라고 밝혀 놀라움을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com