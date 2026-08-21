'사생활 논란' 김현중, 수십억 날린 후...스쿠터 타고 라면 먹는 근황 "재밌네요"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 김현중이 스쿠터를 타고 팝업 이벤트를 찾은 소소한 일상을 공개했다.

김현중은 지난 20일 자신의 근황을 전하며 "스쿠터 타고 마실 겸 팝업 이벤트 다녀왔어요!"라고 밝혔다.

이어 "출출한 김에 라면 한 그릇 먹고, 달달한 아이스크림까지. 거기에 꽝 없는 뽑기 이벤트도 있어서 소소하게 즐길 거리도 많고 생각보다 재미있네요"라고 전했다.

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특히 김현중은 "무엇보다 요즘 편의점이나 마트에서도 구하기 힘든 라면을 직접 먹어볼 수 있다는 것"이라며 팝업 이벤트를 찾은 이유를 설명했다.

공개된 모습에서 김현중은 팝업 이벤트에 참여해 이른바 '한강 라면'기계를 이용해 직접 라면을 끓여 먹었다. 이후 스쿠터를 타고 귀가하며 여유로운 일상을 보내는 모습도 공개했다.

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과거 사생활 논란으로 대중의 관심을 받았던 김현중의 근황이라는 점에서도 이목이 쏠린다.

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한편 그는 2014년 전 여자친구와 폭행 시비와 친자확인 소송 등에 휘말리며 사생활 논란의 중심에 선 바 있다.

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이후 김현중은 지난 5월 서유정의 유튜브 채널에 출연해 자신의 인생에서 겪은 사기 피해를 털어놓으며 다시 화제를 모았다.

당시 김현중은 자신을 두고 "내가 사기 1티어다. 엄청 많이 당했다. 몇 십억 당했다"고 말했다.

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그는 "어렸을 때부터 친구들도 있었고, 어렸을 때부터 절친이던 사람이 변하는 걸 보고 갑자기 다가온 달콤한 유혹이 있었다"고 털어놓으며 사기 피해를 겪게 된 배경에 대해서도 이야기했다.

김현중은 과거 논란 이후에도 음악 활동과 방송 및 유튜브 등을 통해 팬들과 소통하며 근황을 전하고 있다.

shyun@sportschosun.com