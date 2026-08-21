북부대공 외모비하라니…'에이티즈 최산 인종차별' 日 유튜버 "욕하기도 아까워"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 에이티즈 최산이 인종차별을 당했다.

일본 유명 유튜버 가믹스는 20일 자신의 계정에 최산의 '배드' 댄스 챌린지 영상을 게재했다. 그런데 가믹스는 춤을 추던 중 갑자기 양손으로 자신의 눈꼬리를 잡아당기는 동작을 해 논란이 됐다.

'눈찢기'는 서구권에서 아시아인의 외모를 조롱할 때 사용하는 제스처다. 실제 일본 네티즌들도 북중미 월드컵 32강 경기에서 일본이 브라질에 패배한 뒤 브라질 인플루언서 브렌다 마라우가 '눈찢기' 사진을 게재하자 크게 분노한 바 있다. 그럼에도 가믹스가 이러한 행동을 한 것은 최산을 비하하려는 의도가 명확했다는 의견이다.

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이에 네티즌들이 분노의 댓글을 남기자 가믹스는 문제의 영상을 삭제했다. 그러나 다음 행보도 문제였다. 가믹스는 영어로 "여러분 이게 아시아인의 눈입니다. 아침에 일어나면 보통 이렇게 (눈이) 떠집니다"라고 말했다. 또 라이브 방송을 켜더니 축구선수 메시와 유튜버 미스트비스트에게 사과했다. 가믹스는 일본과 브라질전을 앞두고 메시를 저주하는 사진과 영상을 올려 비난을 받은 바 있다. 무려 두 달전 사건에 대해서는 사과하면서 정작 최산에 대한 사과는 쏙 뺀 것이다.

그러나 가믹스의 기행에도 최산과 에이티즈는 전혀 타격을 받지 않았다. 최산은 '북부대공'이라 불릴 정도로 시크하고 세련된 외모에 '스테이지 몬스터'란 애칭이 붙을 만큼 강렬한 퍼포먼스와 안정적인 보컬로 전세계에서 큰 사랑을 받고 있다. 에이티즈 역시 6월 발매한 미니 14집 '골든 아워 : 파트5' 타이틀곡 '배드'로 멜론 톱100 최고 8위와 주간 차트 10위를 기록하며 인기를 끌었고, 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 1위까지 차지하며 커리어 하이를 달성했다. 또 포인트 안무 챌린지는 각종 숏폼 플랫폼에서 인기를 끌며 한달 넘게 열기를 이어가고 있다.

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이에 네티즌들은 '욕하기도 안쓰러운 수준이다', '거울은 본 거냐', '무관심이 답이다', '본인도 동양인인데 스스로를 비하하는 것 아닌가'라는 등의 반응을 보였다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com