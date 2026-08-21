창문 뛰어내리려 했던 아들, 母가 붙잡았다...'♥은가은' 박현호, 충격 사연 고백

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 박현호가 "모든 세상이 날 싫어하는 것 같았다"며 데뷔 후 처음 꺼내는 아픈 속내부터 아내 은가은을 향한 미안한 마음까지 솔직하게 털어놓는다.

오는 22일(토) 밤 9시 20분 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 늘 밝고 긍정적인 모습을 보여주던 박현호의 남모를 고민과 눈물겨운 신곡 홍보기가 그려진다.

이날 박현호는 신곡 발매를 앞두고 8월 스케줄이 단 하나뿐인 달력을 바라보며 오랜 시간 묻어뒀던 속마음을 꺼낸다.

Advertisement

3년간의 연습생 생활을 거쳐 아이돌 데뷔와 팀 탈퇴, 솔로 가수, 뮤지컬 배우까지 숱한 도전을 이어왔지만 좀처럼 뜻대로 풀리지 않았던 시간을 돌아본 박현호는 "일이 안 풀리니까 모든 게 원망스러웠다. 모든 세상이 날 싫어하는 것 같았다"고 고백한다. 이어 당시 창문에서 뛰어내리려던 자신을 어머니가 발견해 붙잡았던 사연까지 털어놓으며 스튜디오를 먹먹하게 만든다.

또한 자신보다 활발하게 활동하는 아내 은가은을 바라보며 느끼는 가장으로서의 솔직한 심경도 밝힌다. 박현호는 "혹시나 아내가 나와 결혼한 걸 잘못했다고 생각하지 않을까 하는 마음도 든다"고 전해 안타까움을 자아낸다.

Advertisement

이후 마음을 다잡은 박현호는 직접 기회를 만들기로 다짐하고 신곡 '한잔하러 갑시다' 홍보에 나선다. 40도의 폭염 속 고속도로 휴게소를 찾은 그는 직접 준비한 CD를 나눠주는가 하면, 관광버스에 올라 즉석 라이브까지 펼치며 온몸을 불사른다.

Advertisement

이를 지켜보던 박서진 또한 데뷔 초 휴게소에서 직접 홍보하고 품바 공연에 나섰던 시절을 떠올리며 박현호의 고군분투에 공감한다.

Advertisement

이어 '트로트 홍보의 성지' 노래교실을 찾은 박현호는 "단 한 명이라도 내 팬을 만들자"는 각오로 팬심 공략에 나선다. 이때 예상치 못한 깜짝 손님이 등장하고 특별한 합동 무대까지 성사된다고 해 궁금증을 더한다.

가장이라는 이름 뒤에 숨겨둔 박현호의 진심과 다시 맨바닥부터 뛰기 시작한 그의 도전은 오는 22일(토) 밤 9시 20분 방송되는 KBS 2TV '살림남'에서 확인할 수 있다.

Advertisement

한편 박현호는 은가은과 지난해 4월 결혼했으며, 지난 2월 소중한 딸을 품에 안았다.

shyun@sportschosun.com