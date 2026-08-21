"송민호 정신 상태 위태로워"…'부실복무' 도운 관리자, 징역 1년 구형[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 위너 송민호의 부실 복무를 도운 혐의를 받는 관리 책임자 A씨가 징역 1년을 구형받았다.

20일 서울서부지법 형사10단독 성준규 판사 심리로 A씨에 대한 결심공판이 열렸다.

검찰은 "송민호가 장기간 무단결근할 수 있도록 필수적 역할을 수행하고 감독 기관에 적발되지 않도록 적극적으로 조치했다"며 A씨에게 징역 1년을 구형했다.

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A씨는 송민호가 복무한 서울 마포구 시설관리공단 소속으로, 송민호와 공모해 허위로 출근부를 작성하거나 병가, 혹은 연차 처리를 해 근무지 무단 이탈을 눈 감아준 혐의를 받는다.

A씨는 "2023년 3월 23일쯤 송민호가 처음 배치됐을 때 다른 직원들이 연예인 관리는 부담스럽다며 거부해 내게 지정됐다. 나 역시 연예인을 관리하는 게 많이 부담스러웠지만 승진 문제가 있어 송민호를 담당하게 됐다"고 말했다.

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A씨의 변호인은 "A씨가 송민호를 관리하며 상당한 부담과 걱정을 갖고 있었다. 송민호의 정신과 증상이 위태로울 정도로 안 좋아졌고, A씨는 배려라는 생각으로 송민호의 늦은 출근을 외면하기도 했다"고 주장했다.

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또 A씨가 이번 사건으로 직위해제돼 자택에서 대기하며 일부 급여만 받는 등 경제적 어려움을 겪고 있고, 재판 결과에 따라 퇴직금 등에도 변동이 생긴다며 가장으로서의 고통을 호소하기도 했다.

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A씨는 최후 진술에서 "나의 안일한 관리 태도 때문에 한 사회복무요원의 인생이 송두리째 바뀌었다. 나 또한 그로 인해 많은 책임감을 느끼고 부담을 갖고 근무했던 게 사실이다. 한번 더 기회를 준다면 책임감 있게 규정과 원칙에 따라 근무하겠다"며 눈물을 보였다.

송민호는 2023년 3월부터 2024년 12월까지 해당 공단 사회복무요원으로 근무하며 100일 넘게 결근하는 등 근무지를 무단 이탈하는 등 불성실하게 복무한 혐의로 징역 1년 6개월을 구형받았다. 다만 송민호는 지난달 A씨 공판에 증인으로 출석, 담당 의사가 군 복무 자체를 말렸음에도 끝까지 국방의 의무를 다하려 했으나 결국 '더이상 군 복무 할 수 없겠다'는 소견을 받았다며 A씨와의 병역법 위반 공모 혐의를 전면 부인했다.

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재판부는 10월 1일 오전 10시 송민호와 A씨에 대한 선고를 내린다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com, 사진=연합뉴스