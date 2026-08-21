최시원, 경복궁서 흡연하던 외국인 즉시 제지…정중한 태도로 '상황종료'

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 슈퍼주니어 멤버 겸 배우 최시원이 경복궁 안에서 담배를 피우던 외국인 관광객을 발견하고 직접 제지했다. 큰 소리를 내거나 언쟁을 벌이는 대신 짧고 정중한 영어로 흡연을 멈추게 한 장면이 관심을 모으고 있다.

최근 공개된 유튜브 영상에는 최시원이 자원봉사 해설사 양인억과 함께 서울 경복궁을 둘러보는 모습이 담겼다. 두 사람은 궁궐 곳곳을 걸으며 경복궁에 얽힌 역사와 의미를 살펴봤다.

이 과정에서 최시원의 시선을 붙잡은 것은 담배를 피우고 있던 한 외국인 관광객. 많은 관람객이 오가는 궁궐 안에서 흡연하는 모습을 발견한 최시원은 망설이지 않고 해당 관광객에게 다가갔다.

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최시원은 관광객을 향해 "익스큐즈 미(Excuse me), 플리즈(Please)"라고 말했다. 흡연을 중단해 달라는 뜻을 분명히 한 것. 그의 요청을 알아들은 외국인은 곧바로 담배를 내렸고 최시원은 "땡큐(Thank you)"라고 답하며 상황을 마무리했다. 다수의 해외 팬을 보유한 글로벌 스타인 최시원이 주변에서 상황을 지켜보는 데 그치지 않고 직접 행동에 나섰다는 점이 주목받았다.

이후 최시원은 다시 경복궁 관람을 이어가며 우리 역사와 문화재가 지닌 의미를 되새겼다. 영상 말미에는 자유와 평화의 소중함을 강조하는 메시지도 담겨 단순한 궁궐 방문 이상의 의미를 더했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

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