악뮤 이수현, 살 너무 쪄 병원까지 외면→'당뇨 전 단계' 충격에 30kg 감량

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 악뮤(AKMU) 이수현이 무려 30kg을 감량하게 된 결정적인 계기를 고백했다.

체중이 크게 늘어난 뒤 자신의 건강 상태를 마주하기 두려워 병원까지 피했지만, 결국 검사에서 '당뇨 전 단계' 진단을 받은 것이 다이어트의 시작이었다.

지난 19일 유튜브 채널 '침착맨'에는 '혼자 놀러온 AKMU 이수현 초대석'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

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이날 침착맨은 이수현이 건강을 위해 다이어트를 시작했다고 밝힌 것을 언급하며 "다이어트 전 건강검진에서 '성인병이 있네' 이런 것이 있지 않았냐"고 물었다.

예상치 못한 질문에 이수현은 "정확하다. 이런 걸 물어보실 줄 몰랐는데 어디 가서도 이런 걸 얘기할 생각이 없었다"며 그동안 공개하지 않았던 이야기를 꺼냈다.

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특히 이수현은 살이 찌면서 오히려 자신의 건강 상태를 확인하는 것 자체가 두려워졌다고 털어놨다.

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이수현은 "제 상태에 대해 계속 외면했다. 살이 너무 많이 쪘었고 '이거 무조건 뭐가 있겠다. 내가 건강할 리가 없겠다'고 생각해서 오히려 병원을 안 갔다"고 말했다.

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가족과 주변 사람들의 권유에도 쉽게 병원으로 향하지 못했다. 그는 자신의 건강 상태를 확인하는 일을 '판도라의 상자'에 비유하며 체중조차 재지 않았다고 밝혔다.

그러나 언제까지나 외면할 수는 없었다. 결국 "마주할 때가 됐다"고 생각한 이수현은 병원을 찾아 피검사를 받았고, 예상했던 건강 적신호가 실제 검사 결과로 나타났다.

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이수현은 "피검사를 했는데 당뇨 전 단계라고 하더라"며 "내 나이가 이렇게 어린데 진짜 건강에 적신호가 왔구나 싶었다"고 당시의 충격을 떠올렸다.

'당뇨 전 단계'라는 결과는 이수현이 본격적으로 다이어트에 돌입하는 결정적인 계기가 됐다.

단순히 외적인 변화를 위한 체중 감량이 아니었다. 건강에 이상 신호가 나타났다는 사실을 직접 확인한 뒤 운동과 체중 관리에 적극적으로 나선 것이다.

이수현은 "그때부터 열심히 해서 살을 많이 빼고 운동을 열심히 하고 건강해졌다"고 밝혔다.

이수현은 약 1년에 걸쳐 30kg을 감량한 것으로 알려져 화제를 모은 바 있다.

노력의 결과는 건강검진 수치로도 나타났다. 이수현은 "올해 다시 검사했을 때는 완전 다 정상이 나왔다"고 밝혀 현재는 건강을 회복했음을 알렸다.

앞서 이수현은 지난 4월 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 힘들었던 시기 체중이 크게 늘었던 사연도 털어놓은 바 있다. 당시 약 2년간 슬럼프를 겪으며 방에 틀어박혀 지내고 폭식을 반복했다고 고백했다.

이후 오빠 이찬혁의 제안으로 함께 생활하며 운동과 식단 관리에 나선 이수현은 꾸준한 노력 끝에 체중을 감량했다.

narusi@sportschosun.com