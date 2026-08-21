진태현, MC 발탁 후 의미심장 SNS “그 사람들 얘기, 신경 끕시다”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 진태현이 의미심장한 메시지를 전했다.

진태현은 21일 개인 계정을 통해 "'사람들이 뭐라고 그럴까?' 사람들이 뭐라고 그러건 신경 쓰지 마세요"라고 말했다.

이어 "그 사람들이 나를 조금이라도 신경 썼다면 그런 얘기 안 합니다"라며 "신경 쓰지 않고 말하는 사람들 얘기에 정말 신경 쓰지 마세요"라고 당부했다.

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그러면서 "여러분 모두 알겠죠? 신경 끕시다. 오늘 하루 힘냅시다"라고 덧붙였다.

한편 진태현은 지난 7월 방송을 마지막으로 2년간 출연했던 JTBC '이혼숙려캠프'에서 하차했다. 마지막 방송에서는 별도의 작별 인사 없이 자막을 통해 하차 소식이 전해졌으며, 후임으로 이동건이 합류했다. 이후 감사패가 소속사를 통해 전달된 사실이 알려지면서 일각에서는 아쉬운 마무리였다는 반응이 나오기도 했다.

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'이혼숙려캠프'를 떠난 진태현은 아내 박시은과 함께 CTS '내가 매일 기쁘게' 진행자로 발탁되며 새로운 행보를 이어간다.

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tokkig@sportschosun.com