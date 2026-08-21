벌써 '정조국♥ 비주얼’...김성은, 앉은키 엄마보다 큰 축구선수 장남 생일 축하

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김성은이 어느새 자신보다 훌쩍 크게 자란 장남 정태하 군의 생일을 축하했다.

김성은은 20일 자신의 SNS에 "우리 집 장남 생일 축하해. 엄마가 많이 사랑하는 거 알지?"라는 글과 함께 아들과 찍은 사진을 공개했다.

사진 속 정태하 군은 붉은색 FC서울 유니폼을 입고 의자에 앉아 있다. 김성은은 아들의 목을 팔로 감싸 안은 채 환한 미소를 지으며 각별한 애정을 드러냈다. 두 사람은 장난기 넘치는 선글라스까지 맞춰 쓰며 친구처럼 유쾌한 모자 케미를 완성했다.

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특히 앉아 있는 태하 군의 체격이 곁에 선 김성은보다 커 보일 정도로 늠름하게 성장한 모습이 눈길을 끈다. 어린 시절 엄마 품에 안겼던 아들은 어느덧 축구선수인 아버지 정조국을 따라 그라운드를 누비는 유망주가 됐다.

김성은과 정조국은 지난 2009년 12월 결혼했다. 이듬해인 2010년 장남 태하 군을 품에 안았으며 이후 딸 윤하 양과 둘째 아들 재하 군을 얻어 2남 1녀를 두고 있다.

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정태하 군은 현재 FC서울 산하 18세 이하 유스팀인 서울 오산고에서 수비수로 활약하고 있다. 김성은은 그동안 SNS와 방송을 통해 축구선수로 성장하는 태하 군의 모습을 꾸준히 공개해 왔다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com