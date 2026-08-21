"살은 안 빠지고 계속 퉁퉁이" 남보라, 우울감 호소...출산 두 달 만에 다이어트 돌입

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 남보라가 출산 후 육아와 일 사이에서 느끼는 솔직한 고민을 털어놓으며 다이어트에 돌입한 근황을 공개했다.

남보라는 지난 20일 자신의 SNS를 통해 "집 나오면 콩알이 보고 싶고 집에 있으면 일하고 싶고 또 일하러 나오면 빨리 집에 가고 싶고 또 하루 종일 애만 보면 난 언제 또 일하나 싶고… 저만 그런 거 아니죠?"라며 육아와 일 사이에서 오가는 복잡한 마음을 전했다.

최근 출산한 남보라는 이어 "그리고 저 이제 운동도 다시 시작했어요"라며 출산 후 운동을 재개했다고 밝혔다.

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그는 "아기가 방 뺐는데 살은 안 빠지고 계속 퉁퉁이로 있어서 우울했어요"라며 출산 후 체중이 쉽게 줄지 않아 스트레스를 받았다고 털어놨다.

이어 "그렇다고 아기 두고 운동 가자니 맘이 안 놓여서 계속 아기랑 집에 있고 그랬어요"라며 육아 때문에 운동을 시작하기도 쉽지 않았던 상황을 전했다.

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그러나 남보라는 "계속 살 때문에 스트레스받을 바엔 이모님 계실 때 아침에 후다닥 운동 다녀와서 원하는 몸매로 다시 가야겠다 싶더라구요"라며 마음을 다잡았다.

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현재 목표 체중까지 남은 감량 폭도 공개했다. 남보라는 "앞으로 임신 전 몸무게까지 -5kg 남았어요"라며 "식단도 하고 운동해서 다시 임신 전으로 돌아갈 거에요!! 아자아자"라고 다이어트 의지를 드러냈다.

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임신과 출산을 거치며 체중 변화와 육아를 동시에 겪고 있는 남보라가 일과 가정, 자기 관리까지 챙기려는 근황을 공개하면서 팬들의 관심이 이어지고 있다.

한편 남보라는 지난해 5월 동갑내기 비연예인 남성과 결혼했으며, 지난 6월 아들을 출산했다.

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shyun@sportschosun.com