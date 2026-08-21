정선희, '여걸파이브' 인기 절정이었는데..."3년 내내 울며 퇴근" 안타까운 고백 (옥문아)

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[스포츠조선 김수현기자] 개그우먼 정선희가 '여걸 파이브'에서 평소 성격과 정반대인 캐릭터를 소화하며 3년 넘게 촬영 후 매일 눈물을 흘렸던 숨겨진 사연을 털어놓는다.

오늘(21일) 오후 10시 10분 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 38년 지기 개그우먼 김지선과 정선희가 출연한다.

이날 방송에서 정선희는 자신의 첫 예능이자 나영석 PD와 함께했던 '여걸 파이브'의 비하인드 스토리를 털어놓는다.

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정선희는 평소 내성적인 성격과 달리 '여걸 파이브'에서는 게스트를 격하게 대해야 하는 캐릭터를 맡으면서 적지 않은 어려움을 겪었다고 고백한다.

그는 "3년 넘게 '여걸 파이브'를 촬영하며 퇴근길에 매일 울었다"고 밝혀 모두를 놀라게 한다.

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특히 정선희는 당시 자신보다 파이팅 넘치는 모습을 보여줬던 조혜련을 떠올리며 혀를 내두르기도 했다고.

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과연 정선희가 왜 매일 촬영을 마친 뒤 눈물을 흘릴 수밖에 없었는지는 본 방송에서 공개된다.

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한편 이날 방송에서는 30대에 네 번의 출산을 경험한 '다산퀸' 김지선의 이야기도 공개된다.

김지선은 '스베'(스치면 베이비), '신궁'(신이 내린 자궁) 등 다산과 관련된 다양한 별명을 갖고 있다며 남다른 출산 비결을 공개한다.

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김지선은 "34살에 첫아이를 출산한 후 몸에 채찍질을 해가며 아이를 낳았다"고 밝혀 놀라움을 자아낸다.

이어 "남편은 투수고 나는 포수"라며 남편과의 남다른 궁합을 야구에 빗대 표현, 다산의 비결과 분만실 비하인드까지 솔직하게 털어놓는다.

38년 우정을 이어온 정선희와 김지선의 솔직한 예능 비하인드는 오늘(21일) 오후 10시 10분 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 확인할 수 있다.

shyun@sportschosun.com