'크로스파이어', 온라인 FPS 넘어 AAA 싱글 플레이로…'적응형 엄폐'에 담은 개발진의 도전

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스마일게이트가 글로벌 개발사 댓츠노문(That's No Moon)이 개발중인 AAA 싱글 플레이 액션 어드벤처 신작 '크로스파이어'의 개발 과정을 담은 비하인드 다큐멘터리를 공개했다.

이번 영상에서는 댓츠노문의 설립 배경부터 스마일게이트와의 협업 과정, 언리얼 엔진5 기반의 기술 개발, 퍼포먼스 캡처, 스토리텔링 방향까지 신작 '크로스파이어'가 만들어지는 과정을 소개했다. 특히 눈길을 끄는 부분은 기존 슈터 장르의 정형화된 엄폐 시스템을 재해석한 '적응형 엄폐(Adaptive Cover)'다.

일반적인 슈터 게임의 엄폐 시스템은 캐릭터가 미리 설정된 엄폐물에 맞춰 움직이는 방식이 주를 이룬다. 반면 댓츠노문은 바위나 경사면처럼 형태가 일정하지 않은 지형에서도 캐릭터가 주변 환경에 맞춰 자연스럽게 자세를 바꾸고 몸을 숨길 수 있는 시스템을 개발하고 있다.

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이를 위해 언리얼 엔진5의 나나이트(Nanite)와 루멘(Lumen)을 활용하고 모션 매칭 기술을 결합했다. 복잡한 지형과 사실적인 조명 환경 속에서 이용자의 조작과 주변 환경에 따라 캐릭터가 자연스럽게 움직이는 것을 목표로 한다.

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이번 다큐멘터리는 댓츠노문의 출범 과정으로 시작한다. 2021년 미국 LA에서 설립된 댓츠노문에는 너티독과 인피니티 워드 등 글로벌 게임 개발사 출신의 개발자들이 합류했다. '콜 오브 듀티', '라스트 오브 어스' 등의 개발 경험을 갖춘 베테랑을 비롯해 '어쌔신 크리드' 시리즈의 애니메이션 개발자와 온라인 FPS 레벨 디자인 전문가 등도 참여했다.

스마일게이트는 '크로스파이어' IP를 기존 온라인 FPS에서 AAA 싱글 플레이 영역으로 확장하기 위해 댓츠노문과 협업을 시작했다. 댓츠노문 역시 스마일게이트의 지원과 창작 자율성을 바탕으로 슈팅 장르의 익숙한 게임 디자인을 다시 바라보는 데 집중하고 있다.

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스토리 역시 기존 '크로스파이어'와 다른 방식으로 IP의 가능성을 확장한다. 신작에서는 서로 적대하던 두 용병이 특정 상황에서 생존과 임무 수행을 위해 협력해야 하는 이야기가 중심에 놓인다. 단순한 선악 구도 대신 서로 다른 배경과 이해관계를 가진 인물들이 적과 동료 사이를 오가는 과정을 통해 인물 관계를 풀어낸다는 구상이다.

이는 한쪽을 절대적인 선이나 악으로 규정하지 않고 서로 다른 진영의 시각을 담아온 '크로스파이어'의 기존 세계관과도 맞닿아 있다. 댓츠노문은 이러한 세계관이 자신들이 구현하고자 했던 서사를 펼치기에 적합했다고 설명했다.

전투 난이도 역시 스토리와 연결된다. 서로 적대하던 인물들이 위험한 상황에서 협력해야 한다는 설정을 설득력 있게 전달하기 위해 전투의 긴장감과 도전성을 높였다. 엄폐의 중요성과 전투의 위험성을 동시에 키워 이용자가 '적응형 엄폐'의 필요성을 자연스럽게 체감하도록 설계하고 있다.

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캐릭터와 시네마틱의 완성도를 높이기 위한 제작 환경도 구축했다. 댓츠노문은 스튜디오 내부에 자체 퍼포먼스 캡처 스테이지를 마련하고 '아바타' 시리즈 등에 참여한 할리우드 전문가들과 협업해 캐릭터 연기와 영상 연출을 다듬고 있다.

이번 프로젝트는 스마일게이트 입장에서도 '크로스파이어'의 외연을 넓히는 중요한 시도다. 오랜 기간 온라인 FPS로 성장한 IP를 싱글 플레이 액션 어드벤처로 옮기는 만큼 단순히 장르만 바꾸는 것이 아니라, 세계관과 캐릭터를 활용하는 방식까지 새롭게 구축해야 하기 때문이다.

스마일게이트와 댓츠노문은 출시 전까지 개발 철학과 제작 과정을 담은 다큐멘터리를 순차적으로 공개할 예정이다. 세계와 캐릭터 디자인을 비롯해 적응형 엄폐 시스템의 기술적 도전, 퍼포먼스 캡처를 활용한 스토리텔링 등 신작의 제작 과정도 지속적으로 소개한다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com