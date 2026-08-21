김가현 아나, 지난해 조용히 유부녀 됐다..뒤늦은 결혼 소식에 '깜짝'

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김가현 SBS 아나운서가 지난해 결혼식을 올린 사실이 뒤늦게 전해졌다.

SBS 측은 김가현 아나운서의 결혼 여부에 대해 "김가현 아나운서가 결혼한 게 맞다"고 밝혔다.

앞서 지난 20일 한 매체는 김가현 아나운서가 지난해 비연예인 남성과 결혼했다고 보도했다. 남편이 비연예인인 만큼 결혼 당시 별도의 소식을 알리지 않았으며, 가까운 지인과 일부 SBS 동료들만 이 사실을 알고 있었던 것으로 전해졌다.

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김가현 아나운서는 결혼 후에도 개인적인 생활을 공개하지 않은 채 방송 활동을 이어왔다. 이 때문에 결혼 소식 역시 약 1년이 지나서야 알려지게 됐다. 특히 사내에서도 경조사 관련 소식이 공유되는 경우와 달리 김가현 아나운서의 결혼은 별도로 알려지지 않았던 것으로 전해졌다.

한편 1997년생인 김가현 아나운서는 한양대학교 교육공학과를 졸업한 뒤 KBS N 아나운서를 거쳐 2021년 SBS에 입사했다. 이후 '생방송 투데이', '스포츠 투나잇' 등을 진행했으며, 현재는 'SBS 8뉴스'에서 시청자들과 만나고 있다.