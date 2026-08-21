"지드래곤, '좋아요' 헤프게 누르지 마"...제니와 열애설까지 재소환

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 빅뱅 지드래곤이 '좋아요' 하나로 과거 열애설 상대까지 소환할 만큼 남다른 SNS 영향력을 드러낸 가운데, 타블로 역시 이를 언급해 눈길을 끌었다.

지난 20일 에픽하이 공식 유튜브 채널 'EPIKASE'에는 '가족 모임 ft. 빅뱅'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 빅뱅 지드래곤, 태양, 대성이 출연해 에픽하이 타블로, 투컷, 미쓰라와 3대3 만남을 가졌다.

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빅뱅이 데뷔 20주년 컴백에 맞춰 앞서 약속했던 'EPIKASE' 출연을 실제로 성사시키면서 두 팀의 유쾌한 만남이 펼쳐졌다.

이날 본격적인 대화 전부터 지드래곤의 '좋아요'가 화두에 올랐다.

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평소 지드래곤이 자신과 관련된 영상 등에 '좋아요'를 누르는 것을 두고 투컷은 "네가 '좋아요'를 누르면 기사가 난다"고 말했다.

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지드래곤의 작은 SNS 활동 하나도 기사화될 만큼 높은 관심을 받는다는 의미였다.

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타블로 역시 "'좋아요' 헤프게 누르지 마라. 생각보다 가치 있다"고 거들어 웃음을 자아냈다.

에픽하이는 여기서 한발 더 나아갔다. 지드래곤의 '좋아요'를 받기 위해 앞으로 모든 유튜브 영상 섬네일을 빅뱅과 관련된 내용으로 만들자는 농담까지 던지며 그의 남다른 화제성을 인정했다.

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실제로 지드래곤의 '좋아요'는 그동안 수차례 뜨거운 관심을 받아왔다.

특히 과거 열애설에 휩싸였던 인물과 관련된 게시물에 남긴 흔적은 단순한 SNS 활동을 넘어 기사화되기도 했다.

지드래곤은 지난 1월 블랙핑크 제니의 골든디스크 무대 영상에 '좋아요'를 눌렀다가 취소한 사실이 알려지면서 화제를 모았다. 두 사람은 과거 열애설에 휩싸였던 만큼 '좋아요' 하나에도 여러 해석이 따라붙었다.

지난 7월에는 과거 여러 차례 열애설이 제기됐던 일본 모델 겸 배우 미즈하라 키코와 관련된 게시물에 지드래곤이 '좋아요'를 누른 사실이 알려져 또 한번 관심이 집중됐다.

지드래곤과 미즈하라 키코는 과거 열애설이 불거졌으나 교제 사실을 공식적으로 인정한 바는 없다.

다만 지드래곤은 자신의 '좋아요'에 특별한 의미가 있는 것은 아니라는 취지의 설명을 내놓은 바 있다.

지난 2월 대성의 유튜브 채널 '집대성'에 출연한 지드래곤은 SNS에서 '좋아요'를 누르는 기준에 대해 특별한 기준 없이 시간이 날 때 게시물을 빠르게 보며 누르는 편이라고 밝혔다. 그러다 보니 실수하는 경우도 있다고 털어놓기도 했다.

그럼에도 지드래곤이 누른 '좋아요' 하나가 때로는 과거 열애설까지 다시 소환할 정도로 관심을 받으면서, 투컷의 "네가 누르면 기사가 난다"는 말과 타블로의 "'좋아요' 헤프게 누르지 마라"는 농담이 절묘하게 맞아떨어진 셈이다.

한편 빅뱅은 지난 19일 데뷔 20주년을 맞아 4년여 만의 신곡 'BiiiG(빅)'을 발표했다. 이어 21일부터 사흘간 고양종합운동장에서 월드투어를 열고 팬들과 만난다.

narusi@sportschosun.com