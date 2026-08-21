최화정, 냉면 한 끼 먹으러 갔다 47만원 결제...'110억 자가' 위엄

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 최화정이 평양냉면 한 끼에 무려 47만 원을 쓴 통 큰 먹방을 선보였다.

최화정은 지난 20일 자신의 유튜브 채널 '안녕하세요 최화정이에요'를 통해 평양냉면 맛집을 찾았다.

이날 최화정은 "이렇게 더운 여름에 냉면을 한번 먹어줘야 하지 않겠냐"며 한 맛집을 소개했다.

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그러자 제작진은 "저번 주에 드셨다면서요"라고 물었고, 최화정은 "맞다. 송은이하고 먹은 지 얼마 안 됐다. 역시 여기는 냉면이 맛있더라"라고 솔직하게 인정해 웃음을 자아냈다.

오전 11시부터 손님들로 붐비는 식당에 도착한 최화정은 "우리는 오래전에 미리 예약을 했다"며 여유롭게 식당으로 들어섰다.

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최화정은 해당 식당의 평양냉면에 대해 "평양냉면 중에서도 육수가 진하다. 그래서 입문자용으로도 아주 좋고 이 육수를 잊지 못해서 찾아오는 거다"라고 극찬했다.

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이어 "요즘은 사실 '평양냉면 좋다 좋다' 하지만 정말 너무 '세수하다 만 물인가?' 싶은 곳이 있다"며 특유의 솔직한 입담으로 웃음을 더했다.

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최화정은 냉면뿐만 아니라 1인분에 7만 원에 달하는 고가의 소고기도 주문했다. 그는 "여기는 배우 윤여정 선생님도 좋아한다"며 연예인들 사이에서도 유명한 맛집이라고 소개했다.

1946년 문을 연 것으로 알려진 이 식당에 대해 최화정은 "내가 알기로는 가장 오래된 역사를 가진 평양냉면집이다. 근데 오래됐지만 늘 관리를 하는 듯한 깨끗함이 있다"고 설명했다.

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이날 함께 주문한 소고기는 입에서 살살 녹는 맛으로 제작진의 입맛까지 사로잡았다. 최화정과 제작진은 함께 식사를 즐기며 맛있는 한 끼를 만끽했다.

식사를 마친 뒤에는 최화정의 통 큰 면모가 드러났다. 그는 계산서를 집어 들며 "이건 누나가 사줄게"라고 말했고, 이날 최화정과 제작진이 먹은 식사 비용은 무려 47만2000원에 달했다.

최화정은 아낌없이 계산한 뒤 "너무 맛있었다"며 환하게 웃었다.

한편 최화정은 110억 원에 달하는 것으로 알려진 70평대 자가에 거주 중인 것으로 전해졌다.

shyun@sportschosun.com