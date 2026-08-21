'♥변호사 갈등' 오초희, 독박육아에 결국 '기절'.."연출 아냐"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 오초희가 쌍둥이 육아에 지친 일상을 공개하며 엄마들의 공감을 자아냈다.

오초희는 21일 자신의 SNS에 사진과 함께 장문의 글을 게재했다.

오초희는 "연출 아니고 찐 기절한겁니다"라며 "평소에 예쁘게 사진 좀 찍어달라고 했더니 키를 3M로 예쁜 사진 찍어주신 남서방…thanks"라고 남편이 촬영한 사진임을 밝혔다.

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이어 "연휴에 다들 즐겁게 쉬는데 남서방은 출근하고 경찰서 조사다니고 남서방은 열일중.. 쌍둥맘은 육아중.."이라며 연휴에도 육아에 매진하고 있는 근황을 전했다.

특히 오초희는 "저 진짜 20대때는 날아다녔어요… 육아가 힘든건가요? 아니면 나이 때문인가요…? 우리 쌍둥이 엄청 순한데…. 나만 이렇게 힘든가요?"라며 육아의 고충을 솔직하게 털어놨다.

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함께 공개된 사진에는 오초희가 바닥에 대자로 누운 채 그대로 잠들어 있는 모습이 담겼다. 남편이 촬영한 것으로 보이는 사진 속 오초희는 잔뜩 지친 모습으로 깊이 잠들어 있어 쌍둥이 육아의 고단함을 고스란히 보여준다.

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한편 오초희는 지난 10일 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에 변호사 남편과 함께 출연해 쌍둥이 엄마가 된 근황을 공개했다. 당시 방송에서 오초희는 남편과의 육아 갈등을 비롯해 원활하지 않은 소통으로 인한 어려움을 털어놓으며 눈물을 보였다.

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주말부부로 생활하고 있는 오초희는 평일 동안 쌍둥이 육아를 홀로 도맡고 있는 상황. 여기에 남편과 육아와 집안일, 경제적인 문제 등에 대한 의견 차이까지 겹치면서 갈등을 빚는 모습으로 안타까움을 자아냈다.

jyn2011@sportschosun.com