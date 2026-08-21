‘빌런 전문’ 최병모, “악역이 몸과 마음 갉아먹어…1년 넘게 치료 중” 고백

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[스포츠조선 조민정 기자] 수많은 작품에서 서늘한 악역으로 강렬한 인상을 남긴 배우 최병모가 역할의 감정을 반복해서 끌어내는 과정에서 몸과 마음이 지쳤다고 고백했다. 1년 넘게 치료를 이어오고 있다는 그의 글에 3000개가 넘는 '좋아요'와 응원이 쏟아지자 최병모는 "울컥한다"며 다시 힘을 내겠다는 뜻을 전했다.

최병모는 20일 자신의 SNS에 "악역이 이제는 체력적으로 버겁다"며 오랜 시간 악역을 맡아온 배우로서의 고충을 털어놨다.

그는 "오랜 시간 해온 악역이 몸과 마음을 갉아먹나 보다. 없는 화를 자꾸 긁어내니 아무리 충전해도 몇 시간을 버티지 못한다"고 밝혔다. 극 중 분노와 증오를 표현하기 위해 실제 자신의 깊은 곳에 있는 감정을 계속 끌어올리는 작업이 적지 않은 후유증으로 남았다는 것.

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건강 문제도 고백했다. 최병모는 "자율신경실조증으로 1년 넘게 치료하고 버티고 있지만 근본적인 대책을 찾아야 한다"며 "마음 공부와 체력 회복을 위한 노력도 지쳐가는 요즘"이라고 털어놨다.

무대와 화면에서는 빈틈없는 악역을 연기해온 그였지만 카메라가 꺼진 뒤에도 몸에 남은 긴장과 감정을 쉽게 내려놓지 못했던 것으로 보인다.

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최병모의 고백이 공개되자 팬들의 위로가 이어졌다. 한 누리꾼은 "연기는 끝나도 몸은 그 긴장을 쉽게 내려놓지 못했을 것"이라며 편안하게 자신을 돌아보는 시간이 찾아오길 바랐다. 또 다른 팬들은 "역할을 너무 잘 소화해 악역이 계속 들어오는 것 같다", "앞으로는 선하고 따뜻한 캐릭터로도 많이 보고 싶다", "건강을 먼저 챙겨달라"며 응원을 보냈다. 자신을 의료인이라고 소개한 한 댓글 작성자도 충분한 휴식과 전문적인 진료가 필요해 보인다는 의견을 남겼다.

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3000명이 넘는 이들이 공감과 격려를 보내자 최병모는 다시 글을 올려 고마움을 전했다. 그는 "오늘 많은 분이 위로와 격려를 해주셔서 한 꺼풀 더 새로워지고 있다"며 "배우는 불안과 더 밀착한 직업인 것 같다. 함께 공생하는 방법을 아직도 찾아가고 배우고 있다"고 밝혔다. 이어 올해 새로운 작품들을 촬영하고 있다는 근황도 알렸다. 최병모는 "건강하게 좋은 연기를 보여드릴 수 있도록 좀 더 고민하겠다. 응원해주셔서 깊이 감사드린다"고 인사한 뒤 "울컥하네"라고 덧붙였다.

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한편 최병모는 영화 '서울의 봄'과 '길복순', 드라마 '방법', '악의 꽃', '비밀의 숲', '또 오해영', '원경' 등에서 선과 악을 넘나드는 연기로 존재감을 드러내왔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com