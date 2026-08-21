'눈 성형 7번' 강예원, 해외 입국할 때마다 '얼굴'이 문제…결국 여권 재발급

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 강예원이 과거와 달라진 얼굴 때문에 일본에 이어 중국에서도 자동 입국심사를 통과하지 못한 웃지 못할 해프닝을 공개했다.

최근 유튜브 채널 '광예원'에는 강예원이 중국 항저우로 출장을 떠나는 모습이 담긴 영상이 공개됐다. 최근 사업가로도 활동 영역을 넓힌 강예원은 중국 왕홍 회사의 초대를 받아 16년 만에 중국을 찾았다.

그러나 입국 과정에서 예상치 못한 문제가 발생했다. 여권에 담긴 과거 사진과 현재 얼굴이 달라 자동 입국심사에서 얼굴 인식이 되지 않은 것.

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강예원은 "입국할 때 자동 입국 심사가 되지 않나. 그런데 여권이 옛날 사진이어서 자동 인식이 안 되는 거다"라며 당황했던 상황을 전했다.

이어 "어이가 없네. 여권 다시 만들어야 될 것 같다. 사진도 다시 찍고"라면서도 "옛날 얼굴이랑 지금 얼굴이랑 다르다고 생각하는 거다. 내 잘못이지 누굴 탓해"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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강예원은 카메라 앞에서 문제의 여권 사진까지 직접 공개했다.

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과거 자신의 모습을 바라보던 그는 "많이 다른가?"라고 되물은 뒤 "좀 다르긴 하다. 눈이 살짝?"이라고 인정하며 멋쩍은 미소를 지었다.

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더욱 눈길을 끈 건 이 같은 일이 중국에서 처음 벌어진 게 아니라는 점이다.

강예원은 "저번에 일본 갔을 때도 이게 안 먹혔다"며 "이번에 중국에서도 안 먹혀서 너무 당황한 거다"라고 밝혔다. 일본과 중국에서 연이어 자동 입국심사에 실패한 강예원은 결국 귀국하자마자 구청을 찾아 여권 재발급 신청에 나섰다.

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특히 이번 해프닝은 강예원이 앞서 솔직하게 공개했던 성형 수술 경험과 맞물리며 더욱 관심을 모은다.

강예원은 여러 방송과 자신의 유튜브를 통해 눈 앞트임 복원 수술을 비롯해 눈 성형 수술만 총 7번 받았다고 밝힌 바 있다. 성형과 복원 수술 등을 거치면서 과거와 달라진 인상이 화제가 되기도 했다.

결국 본인조차 "옛날 얼굴과 지금 얼굴이 다르다"고 인정한 가운데, 여권 속 과거 사진으로 인해 해외 자동 입국심사에서 연달아 얼굴 인식에 실패하는 뜻밖의 상황까지 벌어진 셈이다.

한편 강예원은 배우 활동뿐 아니라 최근 화장품 브랜드를 론칭하며 사업가로도 활동하고 있다.

narusi@sportschosun.com