"예쁜 얼굴 다 가렸다" 혹평에도..황정음, '촌스러움 논란' 정면돌파 한컷

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 황정음의 아이돌 메이크업을 두고 엇갈린 반응이 나온 가운데, 당시 촬영 현장에서 찍은 사진을 추가로 공개하며 눈길을 끌었다.

황정음은 21일 SNS를 통해 슈가 멤버 아유미와 찍은 사진을 공개했다.

두 사람은 유튜브 촬영 차 이태원을 방문해 기념 사진을 찍고 있는 모습. 20여 년 만에 아이돌 스타일링에 도전한 두 사람은 변함없는 미모를 자랑해 시선을 모은다.

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특히 황정음은 한층 짙어진 구릿빛 피부에 섹시한 분위기의 스타일링과 의상을 매치해 평소와는 사뭇 다른 비주얼을 선보였다. 여기에 한층 슬림해진 모습까지 더해지며 눈길을 끌었다.

앞서 황정음은 지난 19일 자신의 유튜브 채널을 통해 아이돌 메이크업과 스타일링을 받고 '육아 탈출'에 나선 모습을 공개했다.

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이날 메이크업에 앞서 황정음은 "아이돌처럼 해달라. 블랙핑크 제니처럼 해달라"며 원하는 스타일을 직접 요청했다. 이에 메이크업 아티스트는 최근 유행하는 아이돌 메이크업 콘셉트에 맞춰 핑크빛 광채가 돋보이는 '핑크 빔' 메이크업을 제안했다.

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메이크업이 완성된 뒤 거울을 확인한 황정음은 "예쁘다"며 만족스러운 반응을 보였다.

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그러나 영상을 접한 일부 네티즌들은 메이크업 스타일에 아쉬움을 드러냈다. 댓글에는 "메이크업이 너무 촌스럽다", "아이돌이 아니라 90년대 화장을 해놨다", "예쁜 얼굴을 다 가렸다" 등의 반응이 이어졌다.

jyn2011@sportschosun.com