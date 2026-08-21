조보아 친동생, 김태호PD 예능서 포착..미모의 LG 직원 '몰표女 등극'

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 조보아의 친동생이 김태호 PD의 연애 예능에서 포착돼 화제다.

조보아는 21일 자신의 SNS 스토리에 사진 한 장을 올리며 "너 거기서 모해…?"라는 글을 남겼다. 여기에 눈물을 흘리며 웃는 이모티콘을 덧붙여 동생의 방송 출연을 본 소감을 재치 있게 표현했다.

조보아가 공개한 사진은 제작사 TEO의 유튜브 예능 '사사로운 만남추구' 방송 화면이다. 해당 프로그램에 출연한 조유경의 모습이 담겨 있었고, 조보아는 이를 직접 캡처해 동생의 계정을 태그하며 관심을 드러냈다.

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앞서 지난 20일 공개된 '사사로운 만남추구' 2화에서는 네이버에 근무하는 남성 출연자와 LG에서 일하는 여성 출연자의 만남이 진행됐다. 이 과정에서 조유경이 LG 마케팅팀 직원으로 모습을 드러내 시선을 모았다.

조유경은 단아하고 청순한 분위기의 외모로 패널들의 관심을 받았으며, 자신의 연애 스타일에 대해서도 솔직하게 이야기했다. 그는 "나는 연애를 시작하면 모든 게 스톱 되는 스타일이다. 상대방이 '나 너 싫어'를 이럴 때까지는 직진을 한다. 후회로 남을 바에야 지르는 편이다"라고 털어놓으며 적극적인 연애 성향을 밝혔다.

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또한 이날 첫인상 선택에서 남성 출연자 세 명의 표가 모두 조유경에게 향하며, 그녀는 단숨에 '몰표녀'의 주인공이 됐다.

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예상치 못한 동생의 예능 출연에 조보아는 방송 화면을 직접 캡처해 공유하며 현실 자매다운 유쾌한 반응을 보였다

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jyn2011@sportschosun.com