단국대 법학과 자퇴후 한예종 입학..민진웅, 청운대 연극영화과 교수됐다(전현무계획4)

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[스포츠조선 김소희 기자]'전현무계획4'에서 민진웅이 연기에 대한 열정을 드러낸다.

21일(오늘) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4'에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 경기도 양주에서 '양껏 먹겠습니다, 주문할게요' 특집에 나선 가운데, '먹친구' 하석진-민진웅과 함께 '한우 투뿔 넘버9' 맛집을 찾아간 현장이 펼쳐진다.

이날 네 남자는 '투뿔 넘버9' 한우를 야무지게 구워 먹으며 제대로 된 먹트립을 펼친다. 그러던 중 전현무는 밑반찬으로 나온 '부추'의 효능을 설명하면서 "남자 스태미나에 특히 좋다. 파벽초, 월담초, 파옥초라고 불린다"고 덧붙인다. 하석진은 세 가지 이름의 뜻을 모두 정확히 맞힌 뒤, "남자에게 좋아서…"라며 파격적인 해명을 곁들인다. 그러더니 "한입 하겠다. (내게도) 필요할 것 같다"고 해 모두를 폭소케 한다.

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유쾌한 분위기 속, 민진웅은 자신의 데뷔작을 묻는 질문에 "영화 '패션왕'으로 데뷔했다. 당시 동기를 캐스팅하려다 저까지 캐스팅 됐다"고 털어놓는다. 이어 그는 "아예 연기로 꿈을 틀게 되면서 단국대 법학과를 자퇴하고 한예종에 재입학했다"며 파란만장한 연기 인생을 언급한다. 현재 민진웅은 청운대 연극영화과 교수로 재직 중인데, 이를 들은 곽튜브는 "저 혹시 청강 가도 되냐"고 묻는다. 전현무는 "곽튜브가 최근 한 작품에서 정식 배역을 맡게 됐다"고 대신 설명하며, "배우의 꿈이 있어서 작품 오디션을 많이 봐야 한다"고 귀띔한다. 민진웅은 곧장 오디션 노하우를 대방출하면서 곽튜브의 배우 도전에 힘을 보탠다.

그런가 하면, 전현무는 하석진에게 "로맨스 연기에 몰입하는 비결이 뭐냐?"고 돌발 질문한다. 하석진은 "현장에서 실제로 상대역을 좋아해야 한다"고 소신 발언(?)을 내놓는다. 전현무는 기다렸다는 듯 "아~, 아직도 이상형이 처음 본 여자냐"며 '찐친'이라 가능한 '하석진 몰이'에 나서 현장을 초토화시킨다.

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하석진·민진웅의 연기 인생부터 네 남자의 거침없는 '찐친 토크'까지 터진 양주 한우 먹트립 현장은 21일(오늘) 밤 9시 10분 방송되는 '전현무계획4'에서 공개된다.