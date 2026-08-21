이재룡, 사고 내고 도주 후 추가로 술 마시고...음주 뺑소니 논란 결국 법정 선다

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[스포츠조선 박아람 기자] 서울 강남에서 교통사고를 낸 뒤 현장을 이탈한 혐의를 받는 배우 이재룡(62)의 첫 공판이 오는 10월 열린다.

21일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사10단독 이재욱 부장판사는 도로교통법상 사고 후 미조치 및 음주 측정 방해 혐의를 받는 이재룡의 첫 공판기일을 오는 10월 16일 오전 10시 20분으로 정했다. 공판기일은 준비기일과 달리 피고인의 출석 의무가 있다.

이재룡은 지난 3월 6일 오후 11시께 서울 강남구 지하철 7호선 청담역 인근에서 차량을 운전하다 중앙분리대를 들이받은 뒤 현장을 떠난 혐의를 받는다. 검찰은 이달 5일 이재룡을 불구속 상태로 재판에 넘겼다.

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사고 직후 이재룡은 또 다른 술자리에 참석했으며, 약 3시간 뒤 지인의 집에서 경찰에 검거된 것으로 알려졌다.

경찰은 이재룡이 음주사고 이후 추가로 술을 마시는 이른바 '술타기 수법'을 통해 음주운전 증거를 없애려 한 것으로 보고 음주운전 혐의까지 적용해 송치했다. 그러나 검찰은 기소 과정에서 음주운전 혐의를 제외했다.

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검찰은 '위드마크 공식'을 활용해 사고 당시 이재룡의 혈중알코올농도를 추정했으나, 당시 수치가 면허정지 기준인 0.03% 이상이었다는 점을 명확하게 입증하기 어렵다고 판단해 음주운전 혐의에 대해서는 불기소 처분했다.

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tokkig@sportschosun.com