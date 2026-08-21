이해인, 10년 연습생했는데 데뷔 무산..결국 생계 위해 카페 알바→피팅모델까지(해투)

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[스포츠조선 김소희 기자]그룹 '키스오브라이프'의 전 크리에이티브 디렉터 이해인이 10년 연습생 생활 이후 데뷔가 무산된 일화를 털어놓는다.

KBS 예능프로그램 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'(기획 박민정/연출 권재오/작가 이민정, 이하 '해투')는 사람을 읽는 유재석, 이야기를 담는 장항준, 음악을 듣는 윤종신이 다양한 '인생 팀메이트'들의 서사와 하모니에 귀를 기울이며 펼치는 스토리텔링 음악 오디션이다. 오늘(21일) 방송되는 '해투' 6회에서는 '뿔테 트리오' 유재석, 장항준, 윤종신과 함께 본선 C조의 스페셜 MC 권유리와 본선 D조의 성시경이 인생 팀메이트들을 만난다.

이 가운데 '해투'에서 걸그룹 '키스오브라이프' 나띠와 전 크리에이티브 디렉터 이해인이 팀 '인띠밴드'로 등판해 눈길을 끈다. 특히 이해인은 데뷔가 무산된 후 아이돌 디렉터로 전환해 화제를 모은 바 있다. 이해인은 "10년의 연습생 생활 이후 여러 번 데뷔가 무산되면서 피팅 모델부터 카페 알바까지 많은 일을 해 왔다"라며 생계를 위해 고군분투했던 지난날을 털어놓는다. 나띠는 "나의 데뷔가 불발되면서 '아이돌은 내 길이 아니구나' 싶었는데, 언니가 나의 크리에이티브 디렉터가 되어 저를 빛나게 해줬다"라며 두 사람의 우정을 인증해 모두를 뭉클하게 한다는 전언이다.

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이날 나띠와 이해인은 '해투'서 트와이스의 'Feel Special'로 첫 듀엣 무대를 선보인다고. 나띠가 "이 노래의 가사에 저희의 이야기가 담긴 것 같았다"라며 선곡 이유를 밝혔다고 전해지면서, 우정을 뛰어넘은 두 사람의 특별한 이야기가 담길 하모니에 기대감이 치솟는다. 이 밖에도 오늘(21일) 방송에서는 '인띠밴드' 나띠와 이해인을 포함해 지역 행사 섭외 1순위인 팀부터 축가만 5천 커플을 불렀다는 트리오까지 화려한 이력의 참가자들이 총출동한다.

과연 나띠와 이해인의 첫 듀엣 무대부터 축가만 5천 커플을 부른 팀까지 어떤 인생 팀메이트들의 특별한 하모니가 펼쳐질지는 오늘(21일) '해투' 본 방송에서 확인할 수 있다.

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KBS2 예능프로그램 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'는 매주 금요일 오후 8시 30분에 방송된다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com