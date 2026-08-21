전현무, 이런 모습 처음이야…가슴털 휘날리며 두 팔 번쩍 "야호"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 전현무가 카자흐스탄 대자연 속에서 상의를 벗어던진 채 자유를 만끽하는 파격적인 모습을 공개했다.

21일 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다' 공식 SNS에는 "작품명: 카자흐스탄에서 야-호를 외치다"라는 글과 함께 이날 방송을 앞두고 전현무의 현지 사진이 깜짝 공개됐다.

사진 속 전현무는 푸른 하늘과 드넓은 초원, 산과 계곡이 어우러진 카자흐스탄의 절경을 배경으로 바위 위에 올라서 있다.

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무엇보다 시선을 사로잡은 건 전현무의 과감한 모습이었다.

상의를 완전히 벗어 가슴털을 훤히 드러낸 전현무는 맨발로 두 팔을 힘껏 벌린 채 고개까지 뒤로 젖히고 '야호'를 외치는 듯한 포즈를 취했다. 평소 방송에서 보여주던 모습과는 또 다른 자유분방한 매력이 웃음을 자아낸다.

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제작진 역시 "자신도 모르게 카자흐스탄 '야~~호'를 외치게 만든 너무나도 예쁜 풍경"이라며 현장의 압도적인 경치를 전했다.

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그러면서 "어쩌다... 상의탈의까지 하고 저러고 있는지...?!"라고 덧붙여 전현무가 갑작스럽게 옷까지 벗게 된 사연에 궁금증을 더했다.

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카자흐스탄의 대자연에 제대로 매료된 듯 가슴털까지 훤히 드러낸 채 두 팔을 번쩍 든 전현무의 모습이 먼저 공개되면서 본 방송에서 펼쳐질 여행기에 대한 기대도 높아지고 있다.

특히 이날 방송에서는 전현무가 계획에 얽매이지 않고 현지에서 마음 가는 대로 여행을 즐기는 '전현무작정 여행'의 진수를 보여줄 예정이다. 제작진은 "오늘 밤 11시 10분! 전현무작정 여행의 맛을 맛봐보시라구요"라며 본방송을 예고했다.

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한편 전현무의 카자흐스탄 여행기가 담긴 MBC '나 혼자 산다'는 21일 오후 11시 10분 방송된다.

narusi@sportschosun.com