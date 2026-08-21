전현무, 인도 여행 중 절도범죄 휘둘렸다.."숙소에 도둑 들어, 내 지갑 뒤지더라"(내사패)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자]방송인 전현무가 인도 여행 중 숙소에서 도둑과 맞닥뜨린 경험을 공개한다.

오는 23일(일) 밤 10시 20분 방송되는 MBN·SBS Plus '내가 만난 사이코패스(이하 '내사패')'에서는 '당신의 여행을 악몽으로 바꿔버린 사이코패스들'을 주제로 여행지에서 벌어진 충격적인 실화들이 공개된다. 이날 방송에는 임상수사심리학자 김태경 교수가 출연해 범죄 행위자와 피해자의 심리를 분석하고 사건 속 사이코패스들의 범행 동기를 짚어본다.

이날 전현무는 여행지에서 겪은 아찔한 순간을 이야기하던 중 과거 인도 여행에서 실제 도둑을 만났던 일화를 털어놓는다. 당시 저렴한 숙소를 잡았다는 전현무는 "방문이 안 잠겼다. 씻고 있는데 느낌이 쎄해서 문을 확 열어봤더니 누가 들어와서 내 지갑을 막 뒤지고 있더라"라고 밝혀 모두를 놀라게 한다.

Advertisement

하지만 전현무는 이후 도둑이 오히려 전현무를 보자마자 깜짝 놀라 경악했다고 덧붙여 궁금증을 자아낸다. 상황을 떠올리던 전현무는 "도둑이 많이 놀라긴 했다"라고 의미심장한 말을 덧붙이고, 사연의 전말을 들은 허영지는 "아 싫다"라며 소스라쳐 현장을 폭소케 한다. 과연 한밤중 남의 방에 몰래 들어온 도둑마저 기겁하게 만든 전현무의 '뜻밖의 한 방'은 무엇이었을지 궁금증을 높인다.

이뿐 아니라 연이어 공개되는 여행지 범죄 실화에 규현은 자신의 20대를 되돌아본다. 규현은 "나도 여행지에서 낯선 사람들과 같이 시간을 보내고 한잔하기도 했는데 그냥 운이 좋았던 것 같다"라며 "만약 그 사람이 안 좋은 마음을 가지고 있었다면 나도 여기 없었을 수도 있다"라고 털어놔 모두를 소름 돋게 한다. 과연 자유롭고 낭만적이어야 할 여행을 한순간에 악몽으로 뒤바꾼 사이코패스들의 충격적인 실체는 무엇일지 관심을 모은다.

Advertisement

그런가 하면 '내가 만난 사이코패스'는 넷플릭스 대한민국 오늘의 TOP10 예능 부문 1위를 기록하는 등 국내 시청자들의 뜨거운 관심을 받은 데 이어 최근 일본 OTT 플랫폼 아베마(ABEMA)를 통한 일본 방송까지 확정하며 글로벌 시장으로 보폭을 넓힌다. 실화를 바탕으로 한 몰입도 높은 스토리텔링과 전현무, 규현, 넉살, 허영지의 현실 밀착 리액션, 범죄 전문가들의 심층 분석이 어우러진 '내사패'만의 차별화된 콘텐츠 경쟁력이 해외에서도 주목받았다는 점에서 의미를 더한다. 국내를 넘어 일본 시청자들과도 만나게 된 '내가 만난 사이코패스'의 글로벌 행보에도 관심이 쏠린다.

Advertisement

한편 MBN·SBS Plus '내가 만난 사이코패스'는 오는 23일(일) 밤 10시 20분 방송된다. [사진 제공 = MBN·SBS Plus]