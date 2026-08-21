'음주 5범' 손승원, 결국 상고 포기...'징역 2년' 실형 확정

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 손승원이 다섯 번째 음주운전으로 선고받은 징역 2년의 실형을 그대로 확정받았다.

21일 스타뉴스에 따르면 손승원과 검찰은 상고 기한까지 대법원에 상고장을 제출하지 않았다.

손승원은 앞서 지난 18일 법원에 상소권포기서를 냈고, 이에 따라 항소심에서 선고된 징역 2년형이 최종 확정됐다.

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앞서 서울서부지법 형사항소1부(부장판사 반정우)는 지난 13일 도로교통법 위반(음주운전) 등의 혐의로 기소된 손승원의 항소심에서 징역 1년을 선고한 1심 판결을 깨고 징역 2년을 선고했다.

검찰은 손승원이 과거에도 같은 범죄를 반복한 전력이 있고 재범 가능성이 높다고 판단해 1심에 이어 항소심에서도 징역 4년을 구형했다.

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항소심 재판부는 손승원이 뒤늦게 범행을 뉘우치고 있는 점은 고려했지만, 범행의 위험성과 죄질을 무겁게 봤다.

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당시 손승원은 혈중알코올농도 0.165%의 만취 상태에서 차량을 운전하다 경찰에 붙잡혔다. 이는 당시 면허취소 기준인 0.08%를 크게 웃도는 수치다.

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재판부는 손승원이 만취 상태에서 강변북로를 약 2분간 역주행한 점을 지적했다. 또한 경찰에 체포된 뒤 여자친구에게 차량 블랙박스의 SD카드를 빼내도록 한 정황과 대리운전 기사와 관련해 사실과 다른 진술을 한 점 등을 불리한 정상으로 판단했다.

특히 재판부는 이미 세 차례 음주운전으로 처벌받았음에도 또다시 음주운전을 저지른 점을 강조했다. 결국 검찰의 항소를 받아들여 원심보다 무거운 징역 2년을 선고했다.

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이번 사건은 손승원의 다섯 번째 음주운전 적발로 알려졌다.

손승원은 앞서 2018년 서울 강남구 압구정동에서 술을 마신 뒤 차량을 몰다 다른 차량을 들이받고 도주한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시에도 이미 세 차례 음주운전 전력이 있었던 그는 해당 사건으로 징역 1년 6개월의 실형을 선고받았다.

특히 이 사건에서 손승원은 연예인으로서는 처음으로 이른바 '윤창호법'이 적용된 사례로 알려지며 큰 논란을 일으켰다.

그러나 이후에도 음주운전으로 다시 적발되면서 결국 이번 사건에서 징역 2년의 실형을 선고받았고, 상소권을 포기하면서 형이 최종 확정됐다.

shyun@sportschosun.com