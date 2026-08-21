유재석, 애착동생 방송→SNS까지 철두철미 감시..주우재 "덕분에 라방 끊어"(놀뭐)

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[스포츠조선 김소희 기자]'놀면 뭐하니?' 유재석이 애착 동생들의 방송을 모니터링하는 남다른 기준을 밝힌다.

오는 22일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 이주원 김기호 안지선 방성수 박은진/작가 노민선)는 김광규와 함께하는 '놀뭐 일기' 편으로, 놀뭐골 마을 청년회 유재석, 하하, 허경환, 주우재, 곽범의 모습이 그려진다.

이날 유재석은 허경환에게 버라이어티 예능 훈수를 두면서, 최근 모니터링한 허경환의 숨기고 싶은 활약 장면을 재연하며 놀린다. 허경환은 "하필 그걸 봤어요? 왜 내가 창피해하는 부분만 봐요"라면서 수치스러워한다.

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하하 역시 "이 형이 내 홈쇼핑만 찾아봤잖아"라며 증언하고, 주우재는 유재석 때문에 SNS 라이브를 끊은 이유를 말한다. 주우재는 "형 말에 힘이 있다니까"라면서, 유재석이 재미없다는 소감을 남겨 SNS 라이브 시청자들이 동요한 에피소드를 밝힌다.

멤버들의 피해 호소(?)에 유재석은 '집에 모니터 12개가 있다'는 썰의 진실을 밝힌다. 유재석은 "제가 방송을 다 보는 줄 아시는데, TV를 돌려보다가 지인이 나오면 본다. 근데 '이건 안 보겠지?' 하는 것만 골라서 본다. 핫하고 대세인 건 안 봐. 인디 감성이야"라면서 남다른 취향을 고백한다.

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과연 유재석이 모니터링한 허경환의 부끄러운 활약 장면은 무엇일까. 멤버들에 대한 유재석의 관심과 애정을 느낄 수 있는 MBC '놀면 뭐하니?'는 8월 22일 토요일 오후 6시 30분 방송된다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com