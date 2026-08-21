모바일 퍼즐 게임 '컬러스위퍼', 전 세계 이용자 함께 흑백 세계 복원한다…'월드 페인터' 이벤트

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컴투스홀딩스가 모바일 퍼즐 게임 '컬러스위퍼(ColorSweeper)'를 활용해 글로벌 이용자가 함께 참여하는 협력형 이벤트를 선보인다.

컴투스홀딩스는 아르까(ARRKKA)가 개발한 추론형 모바일 퍼즐 게임 '컬러스위퍼'에서 오는 26일까지 '월드 페인터(World Painter)' 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

'월드 페인터'는 흑백으로 변해버린 세계를 이용자들이 함께 색으로 복원하는 방식의 글로벌 협력 이벤트다. 이벤트에 참여하면 3개의 세계가 배정되며, 각 세계에 맞는 팔레트를 장착하고 퍼즐을 풀면 복원 작업에 자연스럽게 참여하게 된다.

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퍼즐을 하나씩 클리어할 때마다 개인 기여도와 자신이 속한 세계의 복원 진행도가 함께 쌓인다. 이용자는 누적된 기여도를 활용해 한정판 기념 스티커인 '복원의 증표'를 제작할 수도 있다.

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이번 이벤트의 특징은 개인 플레이를 기반으로 하면서도 전체 이용자의 성과가 하나의 목표로 연결된다는 점이다. 특히 최고 기여자와 각 세계의 복원 현황을 실시간으로 공개해 이용자 간 경쟁 요소도 더했다.

'컬러스위퍼'는 숫자 단서를 바탕으로 빈칸에 들어갈 색을 논리적으로 추론하는 퍼즐 게임이다. '지뢰찾기'와 '노노그램'의 핵심적인 퍼즐 구조를 현대적으로 재해석했으며, 운이나 확률보다 논리적 판단을 통해 문제를 해결하는 것이 특징이다.

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이번 '월드 페인터'는 이 같은 게임의 기본 구조에 글로벌 협력이라는 요소를 결합했다. 각 이용자가 퍼즐을 하나씩 해결하는 행위가 개인의 성취를 넘어 전체 세계의 복원으로 이어지도록 설계해 단순한 퍼즐 플레이에 공동 목표를 부여한 셈이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com