'나혼산' 유리, 보여주기식 제주살이 아니었다..3년 전부터 생활 "단골집도 있어"

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[스포츠조선 김소희 기자] 소녀시대 유리가 3년째 단골로 찾고 있는 제주 찜질방을 방문해 사장님과 유쾌한 티키타카를 펼친다.

오늘(21일) 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항, 강지희, 김진경, 문기영, 정지운, 김규리)에서는 소녀시대 유리가 제주에서 여름을 보내는 방법이 공개된다.

유리는 절친과 '일출 요가'를 마친 후 어느 가정집을 방문한다. "삼춘~"이라며 집 안으로 들어간 유리는 자신을 반기는 할머니와 인사를 나눈다. 유리는 "3년 전부터 다닌 단골 찜질방"이라고 소개한다. 고즈넉한 찜질방의 분위기와 사장님의 환대가 편안함을 안겨 준다.

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유리는 바닥에 털썩 앉아 사장님과 근황 토크를 나눈 후, 찜질복으로 갈아 입고 찜질방으로 향한다. 이때 사장님은 "2시간은 있어야 효과가 있다"라며 손녀에게 애정 담긴 잔소리를 하듯 엄격한(?) '2시간 룰'을 강조한다.

공개된 사진 속에는 찜질방 바닥에 벌러덩 누운 유리의 모습이 포착돼 웃음을 자아낸다. 얼마 지나지 않아 땀이 송골송골 맺혀 오자, 유리는 사장님의 동태를 살피며 살금살금 찜질방 탈출 기회를 엿본다. 이어 유리가 사장님 옆에서 '큰 대(大)' 자세로 뻗은 모습이 포착된 가운데, 과연 어떤 상황이 벌어졌던 것인지 궁금증을 자아낸다.

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그런가 하면 유리가 사장님의 갑작스러운 '한자 퀴즈'에 당황한 모습도 공개된다. 유리는 상황을 벗어나기 위해 급히 화제 전환을 시도하는 등, 유리와 사장님의 뜻밖의 티키타카가 큰 웃음을 안겨줄 예정이다.

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유리와 단골 찜질방 사장님의 케미는 오늘(21일) 밤 11시 10분 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

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앞서 MBC '나 혼자 산다' 예고편을 통해 공개된 유리의 제주 생활 역시 방송 전부터 관심을 모았다. 새벽부터 해변을 찾아 일출 요가를 즐기는가 하면, 직접 개조한 차량을 이용해 제주 곳곳을 누비는 등 자연과 가까이에서 호흡하는 유리의 라이프스타일이 소개되면서 시청자들의 호기심을 자극했다.

대체로 긍정적인 반응이 이어진 가운데 일각에서는 과거 제주 생활로 큰 화제를 모았던 이효리를 떠올리며 '이효리 따라 하기', '보여주기식 생활'이라는 지적도 제기됐다. 제주에서 자연과 함께하는 삶을 보여준 스타의 대표적인 사례와 유리의 모습이 겹쳐 보인다는 이유에서다.

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그러나 유리는 이미 3년 넘게 제주에서 생활해온 것으로 알려졌다. 방송을 통해 그동안의 일상 중 일부가 공개됐다는 이유만으로 다른 사람의 삶을 의식적으로 따라 한다고 단정하기에는 무리가 있다는 반응도 나온다. 특히 유리가 제주에서 오랜 기간 자신의 방식대로 생활해왔다는 점에서, 방송에 공개된 모습만으로 그의 삶 전체를 평가하는 것은 성급하다는 의견이다.

무엇보다 이번 방송에서는 특정한 라이프스타일을 보여주는 데 그치기보다, 유리가 실제 제주 생활 속에서 오랫동안 이어온 인연과 일상을 자연스럽게 담아낼 것으로 보인다. 3년째 찾고 있는 단골 찜질방과 그곳에서 만난 사장님과의 관계 역시 꾸며낸 장면보다는 오랜 시간 쌓인 친분에서 비롯된 편안한 분위기를 보여줄 전망이다.