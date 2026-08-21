비비, '선정성 논란' 워터밤 공연에 입열었다 "돈 낸 사람 즐겁게 해주고파, 내 철칙"(비서진)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 비비가 화제를 모은 '워터밤' 무대에 대한 자신만의 확고한 철칙을 공개한다.

공개된 티저 영상에는 이서진과 김광규가 뜨거운 워터밤 현장에 출격해 비비의 하루를 밀착 수발하는 모습이 담겼다. 무대 위를 압도하는 비비의 프로페셔널한 모습부터 공연을 마친 뒤의 순간까지, 'my 스타'를 가장 가까이에서 챙기는 '비서진'의 한층 업그레이드된 활약이 예고됐다.

먼저 비비가 열정적인 퍼포먼스로 현장의 열기를 최고조로 끌어올리는 가운데, 이서진과 김광규는 비비의 무대를 직접 보기 위해 관객존으로 향한다. 특히 두 사람은 워터밤 현장에 완벽 적응이라도 하듯 근육이 강조된 '페이크 머슬' 의상까지 장착해 단번에 시선을 사로잡는다.

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관객들 역시 예상치 못한 '비서진'의 등장에 반가움을 감추지 못한다. 두 사람을 알아본 관객들이 환호와 함께 물총을 쏘기 시작하면서 이서진과 김광규는 순식간에 워터밤의 흥겨운 분위기 속으로 빠져든다. 쏟아지는 물총 세례를 온몸으로 체험한 김광규는 "모르는 사람들이 나한테 물총을 쏘질 않나. 깜짝 놀랐다. 우리 어릴 땐 바가지로 물장난 하는 게 다인데"라며 세대가 달라진 여름 물놀이 문화에 신선한 충격을 드러내 웃음을 자아낸다.

급기야 김광규는 '바가지 세대'다운 기지를 발휘한다. 바닥에서 우산을 발견하자 곧바로 챙겨 들고 이서진과 나눠 쓴 것. 화려한 워터밤 한복판에서 나란히 우산 아래 몸을 피한 두 사람은 뜻밖의 '장마철 노부부' 바이브를 완성하며 유쾌한 웃음을 더한다.

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그 사이 비비의 무대는 점점 절정으로 치닫는다. 누구보다 공연에 진심인 비비는 "저의 공연에 대한 철학이 있어요. '무조건 이 돈을 내고 들어온 사람을 즐겁게 한다'"라며 자신만의 확고한 신념을 밝힌다. 이어 "마지막이라고 생각하고 세 달 전부터 준비했어요"라고 덧붙이며 한 번의 무대를 위해 쏟아부은 남다른 노력과 진정성을 전한다.

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가장 가까운 곳에서 이를 지켜본 '비서진' 역시 감탄을 감추지 못한다. 이서진은 "진짜 대단하다. 워터밤의 여신"이라고 극찬하고, 김광규 역시 "역시 프로구나. 비비는 정말 찐이다"라며 비비의 철저한 준비와 무대를 향한 열정에 진심 어린 박수를 보낸다. 화려했던 공연이 끝난 뒤 이서진과 김광규는 공연을 마친 비비의 곁으로 돌아와 필요한 것들을 살뜰히 챙기며 본격적인 '고품격 밀착 케어'를 이어간다.

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새 시즌 첫 'my 스타' 비비가 베일을 벗은 가운데, 무대 위 '워터밤의 여신' 비비와 무대 뒤 인간적인 비비의 모습, 그리고 이를 가장 가까운 거리에서 함께할 '비서진'의 특별한 하루에 관심이 집중된다.

SBS '무엇이든 해줄지니 - 비서진'은 오는 8월 28일(금) 밤 11시 10분에 첫 방송된다.

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한편 비비는 최근 '워터밤' 무대를 통해 화제의 중심에 섰다. 지난달 25일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 열린 '워터밤 서울 2026' 무대에서 선보인 퍼포먼스가 공연 이후 온라인상에서 확산되면서 선정성 논란이 불거진 것.

당시 비비는 남성 댄서들에게 둘러싸인 채 무릎을 꿇은 뒤 점프수트 지퍼를 내리는 퍼포먼스를 선보였다. 또 남성 댄서가 들고 있던 마이크를 잡고 노래하는 장면 등이 공개되면서 일부 네티즌 사이에서 성적 행위를 연상케 한다는 지적이 제기됐다.