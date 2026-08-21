'퍼스트 디센던트', 시즌4 '대격전' 업데이트…'카렐'과 최종 결전

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넥슨의 루트슈터 게임 '퍼스트 디센던트'가 시즌4 에피소드1 '대격전'을 통해 주요 스토리의 결말과 함께 신규 계승자, 무기 등급, 반복형 콘텐츠 등을 대거 선보인다.

넥슨은 자회사 넥슨게임즈가 개발한 '퍼스트 디센던트'에 시즌4 에피소드1 '대격전' 업데이트를 적용했다고 21일 밝혔다. 이번 업데이트의 핵심은 메인 스토리 '대격전'이다. 계승자들의 숙적 '카렐'의 침공으로 위기에 빠진 거점 '알비온'을 배경으로 최종 결전을 펼친다. 특히 카렐을 단순한 악역이 아니라 자신만의 목표와 명분을 가진 인물로 그려내면서 그동안 감춰졌던 비밀도 공개한다.

스토리와 연결되는 신규 메가 던전 '카렐의 함선'도 추가했다. 이용자는 던전에서 총 세 차례 카렐과 맞붙게 되며, 전투마다 공간과 공격 패턴이 달라지는 것이 특징이다. 곳곳의 구조물을 파괴해 전투를 유리하게 이끌 수 있는 공략 요소도 마련했다.

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던전은 일반과 어려움 난이도로 운영되며, 일반 난이도에서는 스토리 흐름에 맞춰 콘텐츠를 경험할 수 있다. 9월 3일부터 10월 15일까지는 최상위 난이도인 '정복'이 한시적으로 열린다. 클리어하면 신규 무기 등급 '초월' 무기인 '맬리셔스 도미네이터' 전용 스킨과 한정 보상을 받을 수 있다.

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새로운 계승자 '레이븐'도 합류했다. 알비온 뒷골목 길드의 보스 출신이라는 설정으로, 고스 스타일의 외형이 특징이다. 산탄총과 이동기를 활용하는 무속성 총기 기반 스킬 딜러로, '까마귀 깃털'과 '그림자 밟기'를 활용해 적 사이를 빠르게 파고들고 '벤데타'로 광역 피해를 가한다. '밤의 도래'와 '뒷골목의 법칙' 등 전용 스킬 모듈도 추가됐다.

신규 무기 등급 '초월'은 총 11종이 공개됐다. 기존 '궁극' 무기의 강화형 4종과 신규 무기 7종으로 구성되며, 기존 무기와 차별화된 발사 방식과 연출을 적용했다.

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'초월' 무기는 품질에 따라 성능이 달라지며 획득할 때마다 기준 품질이 상승해 보다 높은 성능의 무기를 얻을 수 있다. 일반 난이도에서도 획득 가능하며 기존 '궁극' 무기 스킨은 대응하는 '초월' 무기에도 사용할 수 있다.

반복형 콘텐츠 '시련'은 로그라이트 요소를 접목했다. 구역을 하나씩 넘어갈수록 난이도가 상승하며, 다양한 강화 효과를 가진 '가변 코드'를 조합해 매번 다른 방식으로 계승자를 성장시킬 수 있다. 신규 및 복귀 이용자의 진입 장벽을 낮추기 위한 장치도 마련했다. 미리 구성된 계승자 빌드를 빌려 사용할 수 있는 '로테이션 빌드'를 통해 별도의 육성 부담 없이 새로운 콘텐츠에 참여할 수 있도록 했다.

기존 계승자에 대한 밸런스 조정도 이뤄졌다. '카일'은 최대 실드에 비례해 피해량이 증가하는 고유 메커니즘을 강화했으며, '킬런'은 기본 위력을 높이고 실드에 비례한 피해 증가 효과를 추가했다. 성장 지원도 확대한다. 부스트 패스 '얼티밋 버니 빌드 가이드'를 통해 마스터리 랭크 20 이하 이용자에게 '얼티밋 버니'의 '전력 응집' 빌드 완성에 필요한 성장 재화와 '초월' 무기 '폭풍우리'를 제공한다.

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업데이트를 기념한 이벤트도 진행한다. 9월 17일까지 '대격전 출정 임무'와 '신규 콘텐츠 도전 임무'를 완료하면 '레이븐' 관련 보상과 무기 스킨 등을 받을 수 있다. 9월 24일까지 진행되는 출석 이벤트 '최전선 의료 지원'에서는 계승자 '루나'의 '의료 지원' 스킨과 성장 지원 보상을 획득할 수 있다.

이번 시즌4 에피소드1은 '퍼스트 디센던트'가 장기간 끌어온 주요 서사의 결말을 제시하는 동시에, 최상위 무기 등급과 로그라이트형 반복 콘텐츠를 추가했다는 점에서 향후 성장 구조에도 영향을 줄 전망이다. 특히 기존 이용자에게는 새로운 파밍 목표를, 신규·복귀 이용자에게는 빌드 지원을 제공하면서 이용자층을 다시 끌어들이는 데 초점을 맞춘 업데이트로 볼 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com