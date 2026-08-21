'일곱 개의 대죄: Origin', 0.5주년 앞두고 '반' 합류…21일 특별 방송

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넷마블의 오픈월드 RPG '일곱 개의 대죄: Origin(오리진)'이 서비스 0.5주년을 앞두고 원작 주요 캐릭터인 '반'을 추가한다. '반'의 합류로 게임 속에서 '일곱 개의 대죄' 단원 전원이 한자리에 모이게 된다.

넷마블은 21일 '일곱 개의 대죄: Origin'의 '0.5주년 페스티벌'을 앞두고 '반'의 프로모션 영상을 공개하고 특별 방송을 진행한다고 밝혔다.

'일곱 개의 대죄: Origin'은 오는 26일 '0.5주년 페스티벌'을 열고 신규 캐릭터 '반'을 선보인다. '탐욕의 죄'를 짊어진 '반'은 불사의 육체와 뛰어난 신체 능력을 가진 캐릭터로, 원작에서 보여준 여유롭고 거침없는 성격으로 인기를 얻었다. 공개된 영상에서는 '반'의 캐릭터성과 함께 '일곱 개의 대죄: Origin'의 액션 시스템으로 재해석된 전투 모습을 확인할 수 있다.

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업데이트에 앞서 21일에는 한국과 일본, 글로벌 공식 유튜브 채널에서 각각 특별 방송이 진행된다. 방송을 통해 0.5주년 페스티벌의 주요 콘텐츠를 비롯해 기념 이벤트와 이용자 혜택 등을 공개할 예정이다. 지역별 방송은 각 이용자들의 관심사와 특성을 고려해 별도로 구성된다. 방송 시청자를 대상으로 한 혜택도 마련된다.

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'일곱 개의 대죄: Origin'은 전 세계 누적 판매량 5500만 부 이상을 기록한 만화 '일곱 개의 대죄' IP를 기반으로 한 오픈월드 RPG다. 이용자는 브리타니아 대륙을 자유롭게 탐험하면서 여러 영웅을 교체해 전투를 진행할 수 있으며, 영웅 조합에 따라 달라지는 합기와 무기 조합을 활용한 액션을 경험할 수 있다.

PS5(플레이스테이션5), 스팀, 구글플레이, 애플 앱스토어에서 서비스되고 있다. 넷마블은 21일 특별 방송을 시작으로 0.5주년 페스티벌과 관련한 추가 정보를 순차적으로 공개할 예정이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com