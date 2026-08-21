블리즈컨 2026, 게임과 음악의 만남…르세라핌·요아소비 무대 오른다

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블리자드 엔터테인먼트가 오는 9월 12~13일 미국 애너하임 컨벤션 센터에서 개최하는 '블리즈컨 2026'의 특별 게스트와 공연 라인업을 공개했다.

올해 블리즈컨에는 그래미 수상 아티스트이자 스트리머인 티페인(T-Pain)을 비롯해 배우 겸 프로듀서 시무 리우(Simu Liu), 일렉트로닉 뮤직 프로듀서 겸 DJ 데드마우스(deadmau5), 게임 크리에이터 듀크 데니스(Duke Dennis), 배우 겸 크리에이터 클레오 토마스(Khleo Thomas) 등이 참여한다. 이들은 행사 기간 다양한 게임 및 커뮤니티 프로그램에 참여하고 현장을 찾은 팬들과 만날 예정이다.

블리자드 게임에 대한 애정을 꾸준히 보여온 티페인은 오버워치 월드컵 기념 행사에 참석한다. 시무 리우는 블리자드 클래식 컵 스타크래프트 II 엔터테인먼트 매치에 선수로 참여하는 동시에 해설진으로도 나선다.

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음악 공연도 올해 블리즈컨의 주요 볼거리 가운데 하나다. 르세라핌은 2023년에 이어 다시 블리즈컨 무대에 오른다. 2023년 블리즈컨에서 K팝 아티스트 최초로 공연을 펼쳤던 르세라핌은 9월 13일 메인 스테이지에서 폐막 공연을 진행한다.

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같은 날 오버워치 월드컵 아레나에서는 일본의 음악 듀오 요아소비(YOASOBI)가 오버워치 월드컵 하프타임 쇼를 선보인다. 블리즈컨에서 처음 마련되는 하프타임 쇼로, e스포츠 경기와 대중음악 공연을 결합한 무대가 될 예정이다.

올해 블리즈컨은 게임 행사에 그치지 않고 게임 팬덤을 중심으로 음악과 엔터테인먼트를 결합한 축제 형태를 한층 강화하는 모습이다. 특히 오버워치 월드컵을 중심으로 유명 아티스트와 게임 크리에이터를 배치하면서 현장 관람객뿐 아니라 온라인 시청자까지 겨냥한 콘텐츠 구성을 갖췄다.

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블리즈컨 2026 개막식과 주요 패널 세션, e스포츠 경기는 행사 현장과 공식 블리즈컨 라이브스트림을 통해 무료로 생중계 된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com