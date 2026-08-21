유아인 "대중에 용서·이해 구하고 신뢰 쌓을 것"...GD소속사 아닌 빌리언스行

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 유아인이 새 소속사를 찾으며 본격적인 활동 재개에 나선다.

앞서 지드래곤 소속사와의 계약설이 불거졌던 가운데, 최종 행선지는 빌리언스였다.

엔터테인먼트 기업 빌리언스(BILLIONS)는 21일 "배우 유아인과 전속계약을 체결했다"고 공식 발표했다.

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빌리언스는 유아인의 과거 마약류 투약 사건과 복귀를 둘러싼 대중의 우려를 의식한 듯 계약을 결정하기까지의 과정을 상세하게 설명했다.

소속사는 "유아인의 지난 사건과 최근의 활동 재개에 따른 우려를 무겁게 인식하고 있다"며 "계약에 앞서 유아인과 오랜 시간 여러 차례 진솔한 대화를 나누며 배우로서 다시 활동을 시작하는 데 필요한 책임과 자세, 그리고 앞으로 나아가야 할 방향에 대해 깊이 고민해왔다"고 밝혔다.

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이어 "그러한 조심스럽고 면밀한 과정을 거쳐 유아인의 새로운 출발을 함께하기로 결정했다"고 전했다.

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특히 유아인이 새 소속사를 선택하는 과정에서 중요하게 생각했던 부분도 공개했다.

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빌리언스에 따르면 유아인은 더 좋은 계약 조건이나 단순한 활동 재개를 위한 지원보다 대중에게 용서와 이해를 구하고 다시 신뢰를 쌓아가는 과정을 함께할 동반자를 원했다.

빌리언스는 "과거의 연장선이 아닌, 완전히 새로운 배우로 다시 서기 위한 어렵고 긴 과정에 진지하게 동행할 수 있는 파트너"라며 "서두르기보다 배우가 스스로 감당해야 할 책임을 다하고 대중과 완전히 새로운 신뢰를 쌓아갈 수 있도록 장기적인 관점에서 함께하고자 한다"고 강조했다.

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이어 "과거의 시간을 가볍게 여기거나 서둘러 지나가려 하지 않겠다"며 "다시 신뢰를 얻는 일에는 무엇보다 깊은 반성과 진정성 있는 태도가 필요하다는 사실을 잘 알고 있다"고 했다.

또 "현재의 우려를 엄중하게 받아들이며 대중과 언론의 비판을 겸허히 경청하고 필요한 소통에도 낮은 자세로 임하겠다"면서 "지난 과오에 대한 반성과 더불어 작품과 연기에 대한 배우 본연의 의지가 앞으로의 시간과 행동을 통해 진정성 있게 전달될 수 있도록 보다 신중하고 성실하게 함께하겠다"고 덧붙였다.

유아인의 새 소속사가 더욱 관심을 끄는 것은 앞서 지드래곤의 소속사 갤럭시코퍼레이션과 계약 가능성이 제기됐기 때문이다.

당시 갤럭시코퍼레이션이 유아인에게 50억원 규모의 계약금을 제안했다는 내용의 보도가 나오며 그의 향후 거취에 관심이 쏠렸다. 그러나 유아인의 최종 선택은 빌리언스였다.

새 소속사 계약에 앞서 작품 복귀도 결정됐다. 유아인은 장재현 감독의 신작 영화 '뱀피르'를 통해 배우 활동을 재개할 예정이다. 작품 복귀에 이어 매니지먼트 계약까지 마무리하면서 유아인의 연예계 복귀 행보 역시 본격화되는 모양새다.

한편 유아인은 프로포폴 등 의료용 마약류를 상습 투약하고 타인 명의로 수면제를 불법 처방·매수한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다. 2024년 9월 1심에서 징역 1년을 선고받아 법정구속됐으며, 2025년 2월 항소심에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받고 석방됐다.

narusi@sportschosun.com