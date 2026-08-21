아들 잃은 박원숙 “그 고통 속에서도 하나만 낳은 것 너무 잘한 일”

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 박원숙이 결혼과 출산을 둘러싼 자신의 생각을 솔직하게 털어놨다.

21일 채널 '박원숙채널'에는 '박원숙, 연예계 은퇴 소문의 진실은?'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 박원숙은 구독자들의 다양한 질문에 답하며 결혼에 대한 솔직한 생각을 밝혔다. 그는 "다시 돌아간다면 결혼을 안 할 것 같다"며 "왜냐하면 정말 고난의 구렁텅이다. 혼자 살아가는 것도 힘든데 둘이 맞춰서 살면서 태어난 아이들에게 좋은 엄마, 아빠가 돼야 한다"고 말했다.

Advertisement

이어 "그런 거가 너무 자신이 없다. 지금도 자신이 없다"며 "내가 원하는 대로 키우겠다고 걔를 혹사시킬 수도 있고. 교육 시킨다고. 이런 여러 가지 때문"이라고 털어놨다.

박원숙은 자신이 6남매 중 장녀로 자라며 겪었던 경험도 언급했다. 그는 "나는 6남매의 장녀다. 그래서 너무 힘들어서, 나는 애를 많이 안 낳을 거라고 생각해 하나만 낳았다"고 밝혔다.

Advertisement

그러면서 "하나도 그렇게 여러 가지 고난을 겪었다"며 "그 고통 속에서도 아이를 하나밖에 안 낳은 게 너무나 잘했단 생각이 들더라"고 말했다.

Advertisement

또 결혼을 서둘렀던 과거를 돌아보며 "나는 좋은 남자를 고를 새도 없이 헐레벌떡 결혼부터 했다"며 "나는 막연히 멋있는 남자를 만나야겠다고 생각했는데, 실상 멋도 없었고, 멋있는 사람도 아니었다"고 고백했다.

Advertisement

이어 "결혼 적령기를 왜 지켜야 되는지 80살이 가까워져서 확실히 알게 됐다"고 덧붙였다.

한편 박원숙은 과거 두 차례 결혼과 이혼을 경험했으며, 첫 남편과의 사이에서 얻은 외아들을 2003년 교통사고로 잃었다. 당시 아들은 향년 35세로 세상을 떠나 박원숙에게 큰 아픔을 남겼다.

Advertisement

tokkig@sportschosun.com