'오상진♥' 김소영 子, 얼마나 닮았길래...'복붙 수준' 외모에 "분신술 아닌가요?"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 김소영이 생후 140일 아들 수호의 근황을 공개한 가운데, 엄마 김소영과 아빠 오상진을 쏙 빼닮은 외모가 눈길을 끌고 있다.

김소영은 21일 자신의 SNS에 "요즘 거울 보고 침 흘리고 배밀이 시동 거느라 바쁜 뚜호 140일. 첫 투샷"이라는 글과 함께 짧은 영상을 공개했다.

영상에는 이제 막 배밀이를 시작하려는 생후 140일 아들 수호와 김소영의 모습이 담겼다.

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수호는 거울을 바라보며 침을 흘리는가 하면 몸을 움직이며 배밀이를 시도하는 모습으로 귀여움을 자아냈다.

특히 성장하면서 엄마 김소영과 아빠 오상진의 이목구비를 골고루 닮아가는 수호의 모습이 눈길을 끌었다.

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영상을 본 한 팬은 "거울 영상 분신술 아닌가요? 아기 소영과 어른 수호를 보는 느낌"이라며 모자의 닮은꼴을 언급했다.

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김소영은 "제대로 투샷이 처음이라 그런가 다들"이라며 쏟아지는 반응에 웃음을 보였다.

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또 다른 팬 역시 "수호 진짜 거울 영상은 언니 똑닮았다. 사랑스러운 띵그리(김소영의 별명)가 2명이라니"라고 감탄했다.

이에 김소영은 "얼굴 뼈대는 아빠라서 저희 가족들은 요즘 눈 처진 상진이라고..."라고 답하며 아들 수호가 아빠 오상진을 닮은 부분도 언급했다. 실제로 아들 수호의 얼굴이 처음 공개된 후 '오상진 붕어빵'으로 화제가 되기도 했다.

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김소영은 아들의 성장 과정을 SNS를 통해 꾸준히 공유하며 팬들과 소통하고 있다. 특히 생후 140일을 맞아 처음으로 공개한 모자 투샷에 팬들의 뜨거운 반응이 이어지고 있다.

한편 김소영은 2017년 MBC 아나운서 출신 방송인 오상진과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 다양한 방송 활동을 이어가는 동시에 브랜드를 이끄는 CEO로도 활동하고 있다. 사업을 성장시켜 국내를 넘어 해외 시장으로 영역을 확장하는 등 사업가로서도 활발한 행보를 이어가고 있다.

shyun@sportschosun.com