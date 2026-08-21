16기 옥순, '사별남'과 5개월 만 파혼후 "다시 평소의 나로 돌아갈 것"

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[스포츠조선 김소희 기자] '나는 솔로' 16기 옥순이 재혼 발표 5개월 만에 파혼 소식을 전한 가운데, 자신을 응원해준 팬들에게 감사 인사를 전했다.

옥순은 결별 소식을 전한 다음 날인 21일 자신의 계정에 자신이 출연 중인 한 프로그램 영상을 공유하며 근황을 전했다.

옥순은 "어제 참 많은 분들이 따뜻한 마음을 보내주셔서 감사했다. 삶에는 예상하지 못했던 여러 순간들이 있지만, 그럴수록 제가 해야 할 일에는 늘 최선을 다하고 제 자리에서 좋은 모습 보여드리고 싶다"고 말했다.

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이어 "오늘은 다시 평소의 나로. 제가 좋아하는 일 열심히 하면서 또 예쁘게 하루하루 채워가보겠다"고 다짐했다.

앞서 옥순은 재혼 발표 5개월 만에 파경 소식을 직접 알렸다. 옥순은 "지난 3월 결혼 소식을 전해드렸고 결혼식은 올리지 않기로 했다는 이야기도 함께 전했다"며 "당시 혼인신고도 했는데 그 사실을 아신 부모님께서 내가 이전의 일로 한 번 큰 아픔을 겪었던 만큼 이번에는 너무 서두르지 말고 조금 더 천천히 신중하게 생각했으면 좋겠다고 말씀하셨다"고 밝혔다.

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부모님의 걱정을 마음에 담아둔 옥순은 결국 혼인신고를 정리하기로 했다. 그는 이전 이혼으로 부모님에게 걱정과 상처를 안겼던 점이 마음에 남았고, 부모님의 뜻을 존중해 혼인신고를 다시 정리했다고 설명했다.

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그렇다고 곧바로 관계가 끝난 것은 아니었다. 옥순은 "이후에도 우리는 평소처럼 서로의 곁에서 잘 지냈다. 그러다 함께하는 시간이 지나면서 서로 조금씩 맞지 않는 부분들이 생겼다"며 "오랜 고민과 대화 끝에 각자의 길을 가기로 결정했다"고 결별을 알렸다.

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결혼을 준비했던 만큼 팬들과 나눴던 약속에 대한 미안한 마음도 전했다. 옥순은 "지난 3월 결혼 소식을 전하며 결혼식을 하지 않는 대신 그 비용을 응원해 주신 분들과 나누고 싶다고 말씀드렸던 것도 기억하고 있다"며 "꼭 지키고 싶었던 약속이었지만, 이후 예상하지 못했던 상황의 변화로 계획대로 이어가지 못하게 됐다. 혹시 기다려주셨던 분들이 계셨다면 이 부분은 진심으로 죄송하다는 말씀 드리고 싶다"고 사과했다.

재혼을 발표한 지 불과 5개월 만에 파경이라는 소식을 전하게 된 만큼 팬들의 안타까움도 이어졌다. 그러나 옥순은 결별을 알린 뒤에도 자신을 향한 따뜻한 응원에 감사하며, 다시 자신의 일상에 집중하겠다는 의지를 드러냈다.

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한편 옥순은 SBS PLUS·ENA '나는 솔로' 16기 돌싱특집에 출연해 얼굴을 알렸다. 당시 그는 전남편과 세 차례 만난 뒤 혼인신고를 했으며, 결혼 생활은 약 45일 만에 끝났다고 밝힌 바 있다.

이후 옥순은 지난 3월 새출발을 알리며 재혼 소식을 전했다. 상대 남성은 사별을 겪었으며 오랜 시간 아픈 아내의 곁을 지킨 사람이라고 소개했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com