"발렛 맡겼더니 과태료 날라와"...안성재의 ‘모수’, 이번엔 대리주차 논란 시끌

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[스포츠조선 조민정 기자] 안성재 셰프의 미쉐린 2스타 레스토랑 '모수 서울'이 '와인 바꿔치기' 논란에 이어 이번엔 발렛파킹 구설에 휩싸였다. 한 이용자가 "차를 맡겼더니 과태료를 받았다"고 주장하며 고지서 사진을 공개하면서다. 과거 와인 제공 오류와 발렛 차량 파손 보상 갈등까지 재조명되며 온라인에서 주목을 받고 있다.

한 X(옛 트위터) 이용자는 지난 20일 "모수 다녀옴"이라며 식당 방문 후기를 게시했다. 그는 음식에 관해 "임팩트가 부족하지 않나 싶다"고 평가한 뒤 "게다가 발렛 맡겼더니 과태료 받은 게 레전드"라고 적었다.

함께 공개한 사진에는 '과태료 부과 대상 차량'이라는 문구가 적힌 통지서와 노란색 주차 단속 안내장을 손에 들고 있는 모습이 담겼다.

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해당 게시물을 본 누리꾼은 "그럼 발렛비 따로, 과태료도 따로인가요?"라는 질문이 달렸다. 글 작성자는 구체적인 과태료 부과 경위나 금액, 발렛 업체 또는 모수 측과의 해결 여부까지는 공개하지 않았다.

해당 게시물은 이후 온라인 커뮤니티로 퍼지며 폭발적인 관심을 모았다. 누리꾼들은 "발렛 과태료가 제일 황당하다", "발렛파킹이 불법 주차 대행 서비스였나", "이런 경우 식당이나 발렛 업체에서 내야 하는 것 아니냐", "최고가 되는 것보다 최고의 상태를 유지하는 게 더 어려운 것 같다" 등의 반응을 보였다.

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다만 작성자의 주장만으로는 발렛 직원이 주차한 장소에서 과태료가 발생했는지, 실제 차량 인도 전후 언제 단속됐는지 확인되지 않았다. 과태료 처리 주체 역시 발렛 계약 관계와 당시 경위에 따라 달라질 수 있다.

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그러나 이번 논란에 시선이 쏠린 것은 모수가 이미 발렛파킹 문제로 한 차례 홍역을 치렀기 때문이다. 지난해 12월 한 고객이 모수의 대리주차 대행업체 기사에게 차량을 맡겼다가 기사가 외벽을 들이받는 사고가 발생했다.

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당시 대행업체는 초기 수리비로 2000만원을 지급했으나 정밀 검사 후 수리비가 약 7000만원으로 늘어나면서 보상 갈등이 불거졌다. 모수 측은 배상 책임이 원칙적으로 대리주차 계약 업체에 있다는 입장을 보였고 피해자에게 법적 절차를 밟는 방안을 안내한 것으로 알려져 비판을 받았다.

앞서 지난 4월에는 이른바 '와인 바꿔치기' 논란도 발생했다. 한 고객이 주문한 빈티지와 다른 와인을 제공받았고 이를 제대로 안내받지 못했다고 주장하면서 논쟁이 시작됐다. 모수는 와인 페어링 과정에서 정확한 안내가 이뤄지지 않았고 이후 응대도 미흡했다며 공식 사과했다.

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안성재 역시 직접 사과문을 내고 해당 직원에게 와인 소믈리에 업무를 맡기지 않기로 했다고 밝혔다. 서비스 체계를 재정비하고 고객 신뢰를 회복하겠다고 약속했지만 불과 몇 달 만에 새로운 발렛 관련 주장이 나오면서 과거 논란까지 다시 소환됐다.

모수는 현재 서울 용산구에서 운영 중인 미쉐린 2스타 파인다이닝 레스토랑이다. 점심 코스는 32만원, 저녁 코스는 42만원으로 알려져 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com