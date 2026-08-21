'R2', 오리지널 리부트 서버 초기화…캐릭터명 선점 이벤트 진행

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웹젠의 온라인 MMORPG 'R2(Reign of Revolution)'가 오리지널 리부트 서버 초기화를 앞두고 캐릭터명 선점 이벤트를 진행한다.

오리지널 리부트 서버는 일정 주기로 초기화되는 대신 일반 서버보다 빠른 속도로 캐릭터를 성장시킬 수 있도록 설계된 서버다. 초기화 때마다 이용자들이 새로운 환경에서 경쟁과 성장의 재미를 다시 경험할 수 있는 것이 특징이다.

캐릭터명 선점 이벤트는 오는 24일 자정까지 'R2' 계정에 접속해 참여할 수 있다. 이벤트 신청자에게는 오리지널 리부트 서버에서 활용할 수 있는 다양한 성장 지원 아이템이 제공된다.

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캐릭터의 성별과 외모를 변경할 수 있는 '캐릭터 외모 변경 증서'를 'R2' 보관함으로 지급하며, 계정당 한 차례 기간제 '수련소녀 변신 목걸이'와 '배틀 드라코 반지'를 무료로 구매할 수 있는 기회도 제공한다. 이와 함께 하드코어 변신이 가능한 '알케미스트 변신 스킬북'과 '현자의 서' 등 캐릭터 육성을 지원하는 아이템도 지급한다.

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서버 초기화 이후 빠른 성장을 돕는 시스템도 적용한다. 80레벨 이상 캐릭터와 길드의 레벨업에 필요한 경험치량을 크게 낮추고, 90레벨부터 140레벨까지 구간별 성장 지원 혜택을 제공한다. 서버 운영 기간에는 총 4회에 걸쳐 '미션 달성 이벤트'와 '레벨업 레이스'도 진행한다. 이용자는 해당 이벤트를 통해 '분노한 이프리트의 보물 상자', '그리헨텔의 태양 장신구 세트' 등 고급 장비를 획득할 수 있다.

이번 오리지널 리부트 서버는 초기화와 빠른 성장이라는 구조를 앞세워 기존 이용자에게는 새로운 경쟁 환경을, 복귀나 신규 이용자에게는 성장 부담을 낮춘 진입 기회를 제공하는 데 초점이 맞춰졌다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com