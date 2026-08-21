마브렉스, 웹3 신작 '픽셀 테이머즈' 글로벌 출시

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블록체인 전문회사 마브렉스(MARBLEX)가 픽셀 아트와 방치형 성장 구조를 결합한 모바일 RPG 신작을 글로벌 시장에 선보인다.

마브렉스는 리턴픽셀(Return Pixel)이 개발한 웹3 모바일 게임 '픽셀 테이머즈(Pixel Tamers)'를 글로벌 정식 출시했다고 밝혔다. '픽셀 테이머즈'는 200종 이상의 몬스터를 수집하고 진화시켜 자신만의 덱을 구성하는 방치형 RPG다. 메인 스테이지 외에도 골드 던전과 미니게임, PvP 아레나 등 다양한 콘텐츠를 마련했다.

간단한 조작과 방치형 성장 시스템을 적용해 이용자가 직접 플레이하지 않는 상황에서도 캐릭터를 성장시킬 수 있도록 구성했다. 수집과 덱 구성에 따른 전략적 선택을 더해 방치형 장르의 반복적인 플레이에 변화를 줬다.

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출시를 기념한 보상도 마련했다. 게임에 접속한 모든 이용자에게 '6성 소환수 1종'을 지급하며, 게임 진행도에 따라 최대 3000회 이상의 소환 기회를 비롯한 추가 보상을 제공한다. 마브렉스는 게임 퍼블리싱과 함께 블록체인 기반 콘텐츠 사업도 확대하고 있다. 최근에는 일본 출판사 고단샤의 글로벌 인기 IP '일곱 개의 대죄'를 활용한 체험형 NFT를 선보이는 등 게임을 넘어 IP와 블록체인을 결합한 사업 영역을 넓히고 있다.

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이번 '픽셀 테이머즈' 출시 역시 마브렉스가 웹3 게임 라인업을 지속적으로 확대하는 과정의 하나다. 특히 비교적 진입장벽이 낮은 방치형 RPG를 통해 웹3 게임 이용자층을 넓힐 수 있을지가 향후 성과를 가를 요소로 꼽힌다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com