최시원, 경복궁 흡연 외국인 직접 제지 "자랑스러운 슈퍼주니어"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 슈퍼주니어 최시원이 대한민국 대표 K팝 스타의 면모를 보였다.

최시원은 최근 유튜브 채널에 '비 내리는 고궁 투어 경복궁(feat. 양인억 선생님)'이라는 제목의 영상을 공개했다.

공개된 영상에서 최시원은 양인억 문화역사 해설가와 함께 경복궁 투어를 했다. 경복궁의 역사와 의미에 대한 이야기를 들으며 투어를 하던 중 최시원은 담배를 피우려고 하는 외국인을 발견하고는 깜짝 놀라 "저기서 담배 피워도 되느냐"고 물었다. 양인억은 "안된다"고 답했고, 최시원은 외국인에게 다가와 "익스큐즈미, 플리즈, 플리즈"라고 말하며 흡연을 하지 말아달라고 부탁했다. 이 외국인 역시 최시원의 말에 바로 피우려던 담배를 내려놨고 최시원은 "고맙다"고 인사했다.

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투어를 마친 뒤 양인억은 "아무래도 영향력 있는 사람이 우리 문화를 소개해주는 (효과가) 훨씬 크다. 우리 문화에 관심 가져주셔서 감사하다. 우리 문화 유산을 더 많이 사랑해주시면 좋을 것 같다"고 말했다.

영상이 공개된 뒤 네티즌들은 최시원의 개념 행보에 칭찬을 쏟아냈다. 네티즌들은 '자랑스러운 슈퍼주니어', '정말 잘했다', '격이 다른 연예인'이라는 등의 의견을 냈다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com