'압구정백야 조나단' 김민수, 은퇴후 '연매출 47억' CEO 됐다 "4일간 4억 벌어"

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[스포츠조선 김소희 기자] 임성한 작가의 드라마 '압구정 백야'에서 조나단 역으로 얼굴을 알렸던 배우 김민수가 뜻밖의 근황을 전했다.

배우로 활동하며 일일드라마에서 여주인공과 결혼하는 캐릭터까지 맡았던 그가 대리운전 기사로 일했던 과거를 거쳐 현재는 공동구매 1,500건을 진행한 벤더사 대표가 됐다고 밝혀 눈길을 끌고 있다.

21일 김민수는 자신의 SNS 계정을 통해 인생의 굴곡을 직접 털어놨다. 그는 "사람 인생 진짜 모른다. 서울예대 연극과 나와서 일일드라마에서 여주랑 결혼하던 사람이 5년 뒤엔 남양주 골목에서 대리운전 콜 잡으려고 핸드폰 붙들고 있었고 또 5년 뒤엔 공동구매 1,500건 돌린 벤더사 대표가 됐다"고 밝혔다.

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배우에서 대리운전 기사로, 다시 사업가로 인생의 방향이 크게 바뀐 과정을 담담하게 전한 것.

김민수는 "배우할 땐 몰랐어. 대리 뛸 땐 더 몰랐어. 그래서 나는 지금 오는 기회마다 이게 마지막인 것처럼 한다"고 덧붙였다. 과거 어떤 일이 자신의 미래로 이어질지 알 수 없었던 만큼, 현재 주어진 기회를 소중하게 여기겠다는 자신의 삶의 태도를 전한 셈이다.

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특히 김민수는 사업가로 전향한 이후의 놀라운 성과도 공개했다. 그는 지난해 1년 매출이 무려 47억원이라고. 그는 "실제로 주방용품 공구 하나 돌려서 4일 동안 매출 4억이 나온 적 있다"고도 털어놔 놀라움을 자아냈다.

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한편 김민수는 2015년 MBC 드라마 '압구정 백야'에서 조나단 역으로 출연, 갑작스럽게 죽음을 맞이해 화제를 모은 바 있다.