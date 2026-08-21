제베원, 日 게릴라 공연에 4000팬 운집 '압도적 인기'

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 제로베이스원이 일본 열도를 점령했다.

제로베이스원은 20일 오후 일본 도쿄 신주쿠 가부키초 시네시티 광장에서 일본 EP 2집 '회귀러브' 발매 기념 게릴라 공연을 열었다. 이번 공연은 사전 공지 없이 진행된 특별 이벤트 였지만, 공지 두 시간이 되지 않았음에도 현장에 4000명이 넘는 팬들이 몰려 제로베이스원의 인기를 실감하게 했다.

'톱5' 일본어 버전으로 공연 시작을 알린 제로베이스원은 '유라유라-운메이노 하나-', '나우 오어 네버' 등 일본 오리지널곡으로 현지 팬들을 위한 특별 무대를 꾸몄다. 또 '회귀러브' 타이틀곡 '이그지스텐스' 무대에서는 일본 유명 밴드 오모이노타케의 후지이 레오가 스페셜 게스트로 등장, 피아노 연주로 제로베이스원 멤버들과 호흡을 맞춰 뜻깊은 컬래버레이션 무대를 완성했다.

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제로베이스원은 팬들과의 신곡 챌린지를 비롯한 소통의 시간을 가진 뒤 '파이어워크'로 엔딩을 장식했다. 이후 앙코르 요청이 쏟아지자 다시 한번 무대에 올라 '온리 원 스토리'로 공연의 막을 내렸다.

제로베이스원은 '회귀러브' 발매와 동시에 18일자 일본 오리콘 차트 '데일리 앨범 랭킹' 1위를 차지했으며, 19일까지 차트 정상을 지켰다. 또 일본 전국 47개 도도부현 역에 포스터를 부착하고 거리 곳곳에 신보를 BGM으로 송출하는 등 일본 전역에 걸친 프로모션을 진행했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com