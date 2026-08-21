"아이유 괴롭힌 희귀 이관개방증"...오정연도 30년 참다 결국 수술받았다

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 오정연이 30년 가까이 자신을 괴롭혀온 희귀난치성 질환인 이관개방증 수술을 받고 회복 중인 근황을 전했다.

오정연은 지난 20일 자신의 SNS를 통해 "어제 수술 잘 받고 당일 퇴원했고 오늘 드라마 촬영 중"이라며 수술 다음 날에도 촬영에 임하고 있는 모습을 공개했다.

이어 "저처럼 병인지 모르고 사는 분들 계실까 봐 정보성 차원에서 스토리 올렸는데 생각지도 못한 응원 많이 보내주셔서 감사합니다"라며 자신을 응원해준 이들에게 감사 인사를 전했다.

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앞서 오정연은 지난 19일 오랫동안 겪어온 증상의 원인을 올해 처음 알게 됐다며 이관개방증 투병 사실을 알렸다.

그는 "고등학생 때부터 느껴온 고질적 증세의 질환명이 존재한다는 걸 올해 처음 알았다"고 털어놨다. 오랜 시간 단순한 불편함으로 여기고 버텨왔지만, 질환이라는 사실을 알게 된 뒤 본격적으로 치료를 알아보기 시작했다는 설명이다.

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오정연은 "아이유 님도 이 때문에 계획했던 9월 콘서트를 취소했다는 기사를 얼마 전에 접했는데 나도 운동이나 방송을 좀 무리해서 하면 어김없이 발현되는 그 힘듦을 알아 더 안타까웠다"고 밝혔다.

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이어 "30년간 불편해도 견디고 살아야 하는 줄 알았건만 질환임을 알게 된 이상 권위자를 찾았고, 드디어 수술을 받았다"며 "작지만 간단하지 않은 수술"이라고 전했다.

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그러면서 같은 증상으로 일상에서 불편을 겪는 이들에게도 치료를 고려해볼 것을 조심스럽게 권했다.

오정연은 "혹시 같은 질환 때문에 불편하신 분들이 있다면 저처럼 치료도 신중히 고려해보시길"이라며 "차도가 있다면, 앞으로 나아질 삶의 질이 기대가 된다"고 덧붙였다.

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이관개방증은 평소 닫혀 있어야 하는 이관이 비정상적으로 열린 상태가 지속되는 질환이다. 자신의 목소리나 호흡 소리가 귀 안에서 크게 들리는 자성강청이나 귀가 막힌 듯한 느낌 등이 나타날 수 있어 청각을 많이 사용하는 가수나 방송인에게 특히 큰 불편을 줄 수 있다.

앞서 가수 아이유를 비롯해 한승연, 김영철 등도 이관개방증을 앓았다고 밝힌 바 있다.

한편 아나운서 출신인 오정연은 2015년 KBS를 퇴사한 뒤 프리랜서 방송인으로 활동하고 있으며, 현재 드라마 촬영 등 다양한 분야에서 활동을 이어가고 있다.

shyun@sportschosun.com