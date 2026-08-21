제니, 28일 '폴른 엔젤' 발표 확정…'동화 속 공주님' 트레일러 공개

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 블랙핑크 제니가 28일 컴백한다.

제니는 21일 공식 SNS에 새 디지털 EP '폴른 엔젤' 발표 소식을 알렸다.

이번 앨범에는 동명의 타이틀곡 '폴른 엔젤', '헤븐', '레스 댄 어 러버' 등 총 3곡이 수록된다. 제니는 이 여름을 팬들과 함께 기억할 수 있는 앨범이 되길 바라는 마음을 앨범에 녹였다.

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이와 함께 공개된 커버아트에는 꽃밭을 배경으로 흰 드레스를 입은 제니가 묘한 표정을 짓고 있는 모습이 담겼다.

트레일러 영상에는 동화 속 한 장면을 연상케 하는 몽환적인 분위기 속에서 "나처럼 눈을 감아봐, 우린 날 수 있어, 아주 자유롭게 말이야"라는 소녀의 내레이션이 등장해 시선을 사로잡는다. 또 미묘한 눈빛으로 카메라를 응시하는 제니의 모습과 함께 타이틀곡 음원 일부가 공개되며 뮤직비디오 본편에 대한 궁금증을 높였다.

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제니는 일본 '서머 뮤직 페스티벌'을 비롯한 7개의 대형 글로벌 페스티벌에 헤드라이너로 초청돼 글로벌 아티스트로서의 존재감을 입증했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com