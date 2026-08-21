엔하이픈, 6인 체제 첫 컴백…K팝 수준 높인 '핏빛 낙원'[엔하이픈②]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 엔하이픈의 '핏빛 낙원'이 K팝을 한단계 업그레이드 시켰다.

엔하이픈은 21일 오후 1시 미니 8집 '더 신 : 블리스'를 발매했다. '더 신 : 블리스'는 죄악을 모티브로 한 '더 신' 시리즈의 두 번째 작품으로, 금기를 깨고 도피를 선택한 연인이 거듭되는 위협과 갈등 속에서도 '함께하는 것 자체가 축복'임을 깨달아 가는 여정을 그렸다.

이번 앨범은 희승의 탈퇴 후 정원 제이 제이크 성훈 선우 니키 체제로 팀이 개편된 뒤 처음 발표하는 앨범이라는 점에서 큰 관심을 받았다. 하지만 엔하이픈은 "멤버 수보다 앨범과 퍼포먼스 퀄리티에 집중했다"는 말처럼, 완벽한 작품을 내놓으며 '4세대 최강'이란 타이틀을 공고히 했다.

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'더 신 : 블리스'에서 엔하이픈은 '금기' '도피극' '핏빛 낙원' 등 다크 판타지 스토리텔링을 내세웠다. 엔하이픈은 데뷔 때부터 뱀파이어 서사에 기반을 둔 세계관을 탄탄히 쌓아올려 팀 고유의 정체성을 확립한 팀이다. 때문에 다른 그룹에서 단발성으로 차용하는 뱀파이어 콘셉트와 달리 엔하이픈만의 잔혹동화는 진정성을 갖는다.

더욱이 엔하이픈은 숏폼 위주의 챌린지 음원이 범람하는 K팝 시장에서 '모든 트랙이 하나의 영화처럼 연결되는' 유기적 콘셉트의 앨범을 내놨다. 음악, 가사, 비주얼, 퍼포먼스가 치밀하게 맞물린 이번 앨범은 리스너에게 앨범 전체, 나아가 엔하이픈 음악 전체를 정주행하는 몰입감을 제공하며 K팝 앨범의 수준을 한차원 높인다.

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타이틀곡 '블러디 파라다이스'도 마찬가지. '블러디 파라다이스'는 핏빛 낙원이라는 역설적인 제목처럼 절박한 상황과 대비되는 연인의 내면을 그린 곡이다. 세계적인 프로듀서 줄리아 루이스가 참여하고 다이나믹 듀오 개코가 작사에 이름을 올리며 서로에게만 오롯이 집중하는 연인의 섹시하면서도 로맨틱한 감정선을 임팩트 있게 전한다. 특히 인상적인 건 '브라질리언 펑크'라는 과감한 장르를 택했다는 것. 남미 현지 리듬을 타이틀곡에 배치하는 용감한 시도로 이지리스닝이나 전형적인 EDM, 혹은 힙합 베이스로 물든 K팝 사운드의 지평을 넓혔다.

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또 엔하이픈은 한국어, 영어, 일본어, 중국어 등 총 4개 언어 내레이션 트랙을 제작했다. 전작에 이어 배우 박정민, 일본 유명 배우 겸 성우 츠다 켄지로, 중국 인기가수 황쯔홍판과 다시 한번 호흡을 맞춘 이 트랙은 가사를 번역하는 수준을 넘어 글로벌 팬들이 각자의 언어로 '오디오 드라마'를 직접 체감하게 만드는 새로운 판타지 모델이다.

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이처럼 엔하이픈은 강렬하고 아름답게, 자신들만의 길을 열었다. 이들은 21일 KBS2 '뮤직뱅크'를 시작으로 22일 MBC '쇼! 음악중심', 23일 SBS '인기가요'에 출연하며 '블러디 파라다이스' 무대를 펼친다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com