44세 맞아? 슈, 핑크색 머리로 파격 변신..충격의 동안 근황

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 S.E.S. 출신 슈(44)가 핑크색 헤어스타일로 색다른 매력을 선보였다.

슈는 21일 개인 계정을 통해 "처음으로 핑크 헤어 도전!"이라며 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 슈는 긴 핑크빛 머리로 변신한 모습이다. 대기실과 차량, 주차장 등 이동 중에도 틈틈이 셀카를 남기며 새로운 헤어스타일을 뽐냈다. 그는 브라운 계열의 민소매 상의에 미니스커트를 매치한 스타일링으로 세련되면서도 개성 있는 분위기를 완성했다.

Advertisement

금발에 이어 핑크 헤어까지 자연스럽게 소화한 슈의 모습에 팬들의 시선도 모였다.

외모 변화뿐 아니라 꾸준한 자기관리도 이어가고 있다. 슈는 "여러 가지 목표가 있지만 그중 하나는 나의 관리. 운동도 열심히 피부 케어도 열심히!"라며 "요즘 스케줄 많아도 피부 컨디션 흔들리지 않는다고 칭찬받는데, 20년 뒤에도 지금처럼 유지하는 게 제 목표예요"라고 밝혔다.

Advertisement

이어 "시간이 이렇게 흘렀는데도 여전히 현장에서 에너지 넘치게 일할 수 있는 건 꾸준함 덕분인 것 같아요"라며 "건강하게 나이 들기 프로젝트는 계속됩니다"라고 덧붙였다.

Advertisement

한편 슈는 농구선수 임효성과 2010년 결혼했으며, 슬하에 삼남매를 두고 있다.

Advertisement

tokkig@sportschosun.com