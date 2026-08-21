'故 최진실 절친' 홍진경 "정선희 없었으면 연예계 못버텨, 힘든 순간 너무 많았다"(옥문아)

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 정선희가 힘든 시절 아픈 몸을 이끌고 자신을 찾아왔던 홍진경과의 30년 우정을 공개한다.

21일 KBS2 '옥탑방의 문제아들' 측은 "선희와 진경 눈물로 지킨 30년 우정"이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다. 영상에는 김지선과 정선희가 출연해 특유의 솔직하고 거침없는 입담을 펼치는 모습이 담겼다.

이날 정선희는 홍진경과 처음 인연을 맺게 된 계기를 떠올렸다. 두 사람은 SBS 라디오 '오! 해피데이'에서 더블 DJ로 호흡을 맞추며 가까워졌다고.

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정선희는 "SBS 라디오 '오! 해피데이' 더블 DJ가 됐다. 7개월 같이 했다"면서 홍진경에 대해 "내가 태어나서 이런 캐릭터를 본 적이 없다. 생각한 걸 그대로 뱉고 그대로 행동한다. 토네이도 같은 아이"라고 표현해 웃음을 자아냈다.

거침없는 표현 속에서도 홍진경을 향한 애정은 고스란히 묻어났다. 특히 정선희는 자신이 힘든 시간을 보내던 시절 홍진경이 보여준 진심을 떠올리며 당시의 일화를 공개했다.

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정선희는 "진경이 한창 김치사업으로 바쁠 때 제가 너무 칩거하니까 걱정이 돼 밤에 드라이브하자고 집으로 찾아왔다"면서 "근데 다리를 절뚝이더라. 봤더니 대상포진에 걸려 있었다"고 회상했다.

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아픈 몸을 이끌고 자신을 찾아온 홍진경의 모습에 정선희의 어머니 역시 눈시울을 붉혔다고. 정선희는 "어머니가 연고를 찾아주면서 '너 어떻게 이 다리로 왔냐'라고 했다. 근데 진경이가 '그냥 운전하고 가면 돼요'라고 하는데, 그 순간이 안 잊혀진다. 죽을 때까지 지워지지 않을 것 같다"고 말했다.

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홍진경 역시 정선희를 향한 고마운 마음을 털어놨다. 그는 "언니 없었으면 연예계 못 버텼을 것 같다. 30년 동안 너무 아픔이 많았다. 화면에서는 밝은 모습만 보였지만.."이라고 말끝을 흐리며 정선희와 함께했던 지난 시간을 떠올렸다.

과연 홍진경과 정선희가 30년 우정을 이어오는 동안 서로에게 어떤 존재였는지, 또 방송에서 어떤 솔직한 이야기를 들려줄지 궁금증이 커진다.

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서로의 가장 힘든 순간을 지켜준 홍진경과 정선희의 애틋한 우정부터 거침없는 폭로전까지 담긴 이야기는 21일 밤 10시 10분 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서 공개된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com