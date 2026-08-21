‘김태현♥’ 미자, 지하철서 포착된 43세 기럭지…5000원 바지까지 ‘득템’

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 미자가 퇴근길 지하철에서 포착됐다. 화려한 외출 대신 5000원짜리 바지를 사고 냉동 삼겹살과 막걸리로 하루를 마무리하는 소탈한 일상을 공개했다.

미자는 21일 자신의 SNS에 "어느 평범한 하루. 내가 사랑하는 지하철"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 미자는 검은색 티셔츠와 모자를 착용한 편안한 차림으로 지하철에 탑승했다. 객실 유리창에 비친 자신의 모습을 휴대전화로 촬영한 그는 한 손으로 손잡이를 붙잡은 채 시민들 사이에 자연스럽게 섞여 있었다. 사진에는 "찐다 포스"라는 유쾌한 문구도 덧붙였다.

Advertisement

미자는 평소 버스보다 지하철을 즐겨 이용한다고 밝혔다. 그는 "길치라 버스는 안 좋아하고 지하철로는 춘천까지 다녀올 정도로 365일 지하철 러버였는데 간만에 탔다"고 설명했다. 퇴근 시간 공덕역을 지난 미자는 "가방끈 끊어질 마음의 준비를 했는데 운 좋게 헐렁한 공간"이라며 예상보다 여유로웠던 객실 풍경에 반가움을 드러냈다.

뜻밖의 '득템'도 있었다. 지하철역에서 열린 창고 세일을 발견한 미자는 인견 바지를 단돈 5000원에 구매했다고 자랑했다. 소박한 쇼핑을 마친 뒤에는 냉동 삼겹살과 노릇하게 구운 김치, 막걸리를 즐겼다. 그는 "하루의 끝에 냉삼과 구운 김치, 막걸리로 위로받는 43세 여자"라며 꾸밈없는 하루를 전했다.

Advertisement

이어 팬들에게 "여러분의 하루는 어디서 위로받나요?"라고 물으며 소통에 나섰다. 연예인의 특별한 일정 대신 대중교통과 5000원짜리 쇼핑, 친숙한 저녁 메뉴로 채운 하루가 보는 이들에게도 공감을 안겼다.

Advertisement

최근 미자는 유튜브 채널 '미자네 주막'을 통해 주식 투자 근황도 솔직하게 공개했다. 아버지 장광이 투자 상황을 묻자 남편 김태현은 "우리 집의 금기어가 주식"이라고 농담했고 미자는 손실 구간에서 매도할 수 없다며 답답한 심경을 털어놓았다.

Advertisement

한편 미자는 배우 장광과 전성애 부부의 딸로 2022년 6세 연상의 개그맨 김태현과 결혼했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com